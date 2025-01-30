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比輝達更威！這家餐飲集團1天飆漲逾16％、年漲3.4倍

2025/01/30 21:03

美國餐廳Chili's業績表現出色。（法新社）美國餐廳Chili's業績表現出色。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名餐廳Chili's母公司Brinker International於29日發布業績，截至去年12月25日的2025會計年度第二季，Chili's同店營收激增31.4%，帶動集團單季獲利達 1.185 億美元（約台幣38.7億），股價應聲飆漲16.29%，收在179.79美元比輝達更高，近一年狂飆341%遠遠超過輝達97%的漲幅。

綜合CNN等外媒報導，Chili's 憑藉其「Triple Dipper」套餐，在 TikTok爆紅，這份餐點要價不到 20 美元（約台幣654元），吸引許多顧客上門，不僅讓Chili's轉型成功，也挹注母公司Brinker 業績。

根據Brinker 於29日發布的業績，截至去年12月25日的2025會計年度第二季，Chili's單季客流量增加 20%，同店營收激增31.4%，帶動集團單季獲利達 1.185 億美元，高於上一會計年度同期的 4210 萬美元。

Brinker預計，整個會計年度營收為 51.5 億至 52.5 億美元（約台幣1684億至1717億），比之前預估的營收 47 億美元至 47.5 億美元（約台幣1537億至1553億）還高。執行長霍奇曼 （Kevin Hochman） 在財報電話會議對分析師表示，強勁的業績歸功於公司基本面改善，將繼續推動更好的顧客體驗和業績成長。

亮眼的業績激勵Brinker 股價大漲，29日終場收在179.79美元，單日漲幅高達16.29%。

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