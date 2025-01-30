「春」字藏鴻福！新竹彩券行刮出2000萬大獎

正值農曆春節連假，不少民眾前往彩券行試手氣。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今日指出，今年度的「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個2000萬元頭獎、1200個100萬元大獎，截至昨日已刮出2個2000萬元、97個100萬元，其中，第2個2000萬元頭獎落在新竹市「廟口公益彩券行」，刮刮樂上的「春」字裡暗藏鴻福。

據彩券行張姓代理人表示，刮出「2000萬超級紅包」頭獎的幸運兒是一對虔誠的夫妻，每年除夕都會帶著一雙兒女到彩券行對面的竹蓮寺參拜，今年祈福結束之後，看到廟口正對面的彩券行人山人海，又想到正值過年期間，決定買張刮刮樂沾沾喜氣。

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當夫妻進入彩券行之後，兒子、女兒一起指著櫃檯裡面的一張編號2號的「2000萬超級紅包」，發現「這張歪歪的沒有擺好」，當下妻子果斷下好離手「就是這一張」，因平時沒有購買刮刮樂的習慣，刮開後以為沒有中獎，在店員協助確認之後，刮刮樂左上角的遊戲一「春」字沒有刮開，刮開後驚見「頭獎2000萬元」，夫妻倆當下激動且開心地手舞足蹈。

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