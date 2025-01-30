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錯失3200變2100萬發財機會 比爾蓋茲老師沒投資微軟認錯了

2025/01/30 16:51

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（彭博）微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在哈佛大學只待了三學期就輟學，創辦市值現已超過3兆美元的微軟。當時教比爾蓋茲應用數學的教授路易斯（Harry Lewis）說，當他退學時並不感到驚訝，只希望當時有投資他。CNBC估算，若路易斯在微軟上市時投資100美元（約台幣3270元）緊抱39年不賣，現在價值已達65萬美元（約台幣2125萬）。

CNBC報導，比爾蓋茲很早就離開哈佛大學，只待了三學期就輟學，隨後創辦微軟，當時這家公司還是軟體產業的新創公司。微軟最終讓比爾蓋茲在 31 歲時成為億萬富翁。根據《富比世》資料，微軟目前的市值已接近 3.2 兆美元（約台幣104.6兆），比爾蓋茲的淨資產約 1087 億美元（約台幣3.55兆）。

比爾蓋茲在哈佛大學時期的應用數學教授路易斯回憶，比爾蓋茲好奇心強，而且比同齡學生成熟。路易斯日前接受泰晤士報訪問時說，「當比爾蓋茲退學時，我並不感到驚訝，我只是希望有投資他」。

根據CNBC估算，如果路易斯在 1986 年微軟上市時投資 100 美元緊抱迄今不賣，股票上漲加上股息後，現在價值約為 65 萬美元。

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