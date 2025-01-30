威力彩初二頭獎衝7.1億元 冷熱門球號一次看

大年初二（30日）晚間開出的威力彩頭獎上看7.1億元。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕大年初二（30日）晚間開出的威力彩頭獎上看7.1億元，台彩統計歷年威力彩冷熱門球號，史上開出次數最多的第一區球號為「24」，開出次數最少的球號為「09」；在第二區方面，「02」開出次數最多，「06」開出次數最少。

根據台彩公布的「冷熱門球號」，歷年來威力彩第一區的38個號碼當中，開出次數最多的前5個球號依序為「24」（314次）、「03」（308次）、「04」（303次）、「38」（301次）、「15」（296次）；開出次數最少的前5個球號分別為「09」（232次）、「05」（252次）、「34」（254次）、「32」（254次）、「02」（260次）。

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另外，威力彩第二區的8個號碼之中，按照開出次初多寡依序為「02」（245次）、「05」（237次）、「04」（226次）、「03」（221次）、「01」（215次）、「07」（215次）、「08」（214次）、「06」（203次）。

台彩統計，2024年共開出29張億元彩券，其中近7成（20張）中獎人是以電腦選號對中億元大獎，其餘3成（9張）為自選號碼中獎；此外，有2成中獎人（6張）是以同樣的選號連續投注超過2期（2至10期），並幸運對中其中一期的頭獎。

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