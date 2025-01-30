晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

威力彩初二頭獎衝7.1億元 冷熱門球號一次看

2025/01/30 16:00

大年初二（30日）晚間開出的威力彩頭獎上看7.1億元。（資料照，本報合成）大年初二（30日）晚間開出的威力彩頭獎上看7.1億元。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕大年初二（30日）晚間開出的威力彩頭獎上看7.1億元，台彩統計歷年威力彩冷熱門球號，史上開出次數最多的第一區球號為「24」，開出次數最少的球號為「09」；在第二區方面，「02」開出次數最多，「06」開出次數最少。

根據台彩公布的「冷熱門球號」，歷年來威力彩第一區的38個號碼當中，開出次數最多的前5個球號依序為「24」（314次）、「03」（308次）、「04」（303次）、「38」（301次）、「15」（296次）；開出次數最少的前5個球號分別為「09」（232次）、「05」（252次）、「34」（254次）、「32」（254次）、「02」（260次）。

另外，威力彩第二區的8個號碼之中，按照開出次初多寡依序為「02」（245次）、「05」（237次）、「04」（226次）、「03」（221次）、「01」（215次）、「07」（215次）、「08」（214次）、「06」（203次）。

台彩統計，2024年共開出29張億元彩券，其中近7成（20張）中獎人是以電腦選號對中億元大獎，其餘3成（9張）為自選號碼中獎；此外，有2成中獎人（6張）是以同樣的選號連續投注超過2期（2至10期），並幸運對中其中一期的頭獎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財