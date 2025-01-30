晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大樂透初二頭獎拚2億元 冷熱門球號看這裡

2025/01/30 15:47

大年初一（29日）大樂透頭獎摃龜，初二（30日）頭獎上看2億元。（資料照，本報合成）大年初一（29日）大樂透頭獎摃龜，初二（30日）頭獎上看2億元。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕大年初一（29日）大樂透頭獎摃龜，初二（30日）頭獎上看2億元，台彩統計大樂透冷熱門球號，史上開出次數最多的球號為「08」，開出次數最少的球號為「24」；在特別號方面，「41」開出次數最多，最冷特別號為「17」與「20」。

根據台彩官網大樂透「冷熱門球號」資料，歷年開出次數前5多的球號分別為「08」（312次）、 「30」（306次）、「01」（304次）、「02」（302次），以及並列第5名的「11」與「23」（各開出301次）；開出次數最少的5個球號則為「24」（246次）、「17」（254次） 、「09」（254次）、「06」（255次）、「04」（255次）。

關於熱門特別號，歷年開出次數最多的球號前5名依序為「41」（66次）、「24」（64次）、「31」（59次）、「37」（56次）、「10」與「42」並列第5名（各開出55次）；冷門特別號方面，開出次數最少的5個球號則為「17」（32次），「20」（32次）、「34」（35次）、「23」（36次）、「01」（36次）。

台彩統計，大樂透春節加碼活動從24日開跑，連續20天逐日開獎，內容包括480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，截至昨（29日）止，春節大紅包已送出128組，春節小紅包送出216組，分別剩餘352組和584組，初二將繼續加開春節大紅包及小紅包獎號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財