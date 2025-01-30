大樂透初二頭獎拚2億元 冷熱門球號看這裡

大年初一（29日）大樂透頭獎摃龜，初二（30日）頭獎上看2億元。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕大年初一（29日）大樂透頭獎摃龜，初二（30日）頭獎上看2億元，台彩統計大樂透冷熱門球號，史上開出次數最多的球號為「08」，開出次數最少的球號為「24」；在特別號方面，「41」開出次數最多，最冷特別號為「17」與「20」。

根據台彩官網大樂透「冷熱門球號」資料，歷年開出次數前5多的球號分別為「08」（312次）、 「30」（306次）、「01」（304次）、「02」（302次），以及並列第5名的「11」與「23」（各開出301次）；開出次數最少的5個球號則為「24」（246次）、「17」（254次） 、「09」（254次）、「06」（255次）、「04」（255次）。

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關於熱門特別號，歷年開出次數最多的球號前5名依序為「41」（66次）、「24」（64次）、「31」（59次）、「37」（56次）、「10」與「42」並列第5名（各開出55次）；冷門特別號方面，開出次數最少的5個球號則為「17」（32次），「20」（32次）、「34」（35次）、「23」（36次）、「01」（36次）。

台彩統計，大樂透春節加碼活動從24日開跑，連續20天逐日開獎，內容包括480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，截至昨（29日）止，春節大紅包已送出128組，春節小紅包送出216組，分別剩餘352組和584組，初二將繼續加開春節大紅包及小紅包獎號。

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