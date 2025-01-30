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李在鎔慘了？韓媒驚爆黃仁勳不信任三星高層及工程師

2025/01/30 15:46

外媒披露，輝達不信任三星高層及工程師。示意圖。（法新社）外媒披露，輝達不信任三星高層及工程師。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，輝達無法信任三星的高頻寬記憶體（HBM）製程，這一切源於其高層以及工程師不可信，成為兩家公司合作的新障礙。還傳出黃仁勳曾說，「我無法相信三星電子的HBM產品和工程師，我們不能信任他們，也無法與他們做生意，因為高管經常更換」。

科技媒體《Wccftech》報導，三星長期以來一直努力成為輝達的 HBM 供應商，未料這家韓國巨頭製程遇到巨大障礙。前陣子有傳言指出，三星的HBM3未能通過輝達認證，隨後黃駁斥這項傳聞。

然而，到目前為止，三星似乎還沒有任何進展，而且從輝達執行長黃仁勳關於三星的言論中，可以明顯看出狀況不妙，三星要成為輝達的 HBM 供應商確實很困難。

韓媒披露，黃仁勳將HBM 問題歸咎於三星高層。（圖取自Wccftech）韓媒披露，黃仁勳將HBM 問題歸咎於三星高層。（圖取自Wccftech）

根據韓媒《HankYung》披露，黃仁勳將HBM 問題歸咎於三星高層，黃說：「輝達是三星電子的客戶，而不是員工，不要再打電話詢問了。我無法信任三星電子的HBM產品和工程師。我們無法信任他們，也無法與他們開展業務，因為他們的高階主管經常更換」。（目前這段內文已刪除）。

報導提及，去年9月，三星電子副董事長全永鉉（Jeon Young-hyun）和其他半導體（DS）部門高層，會見黃仁勳後，南韓半導體產業流傳著奇怪的謠言。據稱，輝達「1位高管」向三星電子管理層投訴三星對HBM客戶的態度，並對「三星電子」的HBM技術表示擔憂。

黃仁勳16日出席日月光旗下矽品潭科新廠啟用揭牌儀式。（圖取自日月光官網）黃仁勳16日出席日月光旗下矽品潭科新廠啟用揭牌儀式。（圖取自日月光官網）

報導稱，相較於黃對三星的態度，再看看黃對待出生地台灣的態度，明顯感受到差異很大。黃仁勳1月16日抵台，出席矽品精密潭科新廠啟用揭牌儀式；17日又現身緯創尾牙，與鴻海、廣達等合作夥伴的會面也被列入黃仁勳行程中。而且黃沒有參加川普的就職典禮，而是在台灣。（這是韓媒誤解，黃1月19日離台赴中參加北京分公司尾牙）。 

報導說，台灣企業的地位日益提高，憑藉台積電建立的半導體（非記憶體）生態系統，台灣已成為「全球AI半導體核心國家」。在台灣獲得台積電和輝達的支持，台灣企業正進入AI半導體以外的「AI硬體」核心供應鏈。

全球科技廠商的投資也湧向台灣，美國美光公司收購友達光電的工廠，並開始追加投資；輝達海外總部將設在台灣。先前ASML、AMD等全球半導體設備公司也宣布投資台灣的計畫。

一位南韓半導體行業高級官員坦言，台灣崛起讓南韓半導體行業更加失望，南韓想藉由存儲半導體增加代工領域，晉升為以AI硬體為中心的國家戰略，變得越來越困難。

另一位南韓官員亦稱，值得注意的是，台灣的AI產業生態系統正在擴大，除非韓國企業以無與倫比的AI技術競爭力吸引客戶，否則別無他法。

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