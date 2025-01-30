與台斷交給中資特權 美商損失16億要求制裁尼加拉瓜

美商指控尼加拉瓜政府給予中資紡織企業特權，造成不公平競爭。（

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2021年12月初與台斷交的尼加拉瓜，轉與中國建立外交關係，美商指控，尼國政府給予中國紡織企業特權，導致其2年內損失5000萬美元（約台幣16.4億），向美國貿易代表署投訴，要求制裁尼加拉瓜。

《中美洲360》報導，美國紡織巨擘美利肯（Milliken & Co.）向美國貿易代表署 （USTR） 投訴尼加拉瓜，指控該國給予勞動條件有問題的中資企業特權，導致美國企業受到損害。

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美利肯公司致函美國貿易代表署稱，過去兩年其銷售額損失高於 5000 萬美元。美利肯解釋說，雖然它在中美洲沒有直接業務，但向該地區的製造商出售布料，這些製造商用這些布料製作成品，再根據中美洲和美國簽訂的自由貿易協定出口，這些行為正在傷害美國公司和工人。

來自中國的不公平競爭，造成美利肯的成衣產量減少 29%，紡織勞動力減少 15%，並關閉三個工廠。由於尼加拉瓜透過中美洲自由貿易區向美國出口產品享有關稅優惠，美商要求制裁尼加拉瓜。

《Sourcing Journal》也報導，全美紡織委員會主席兼執行董事格拉斯，要求美國政府對尼加拉瓜採取行動，並呼籲保護用美國原料製造的產品。

尼加拉瓜也被指控從中國新疆進口棉花製成的產品，該地區因強迫勞動受到美國審查。美利肯說，尼加拉瓜政府利用中美洲自由貿易協定，運送不符合貿易協定原產地標準的貨物，明顯違反法律。

美利肯強調，允許中國強迫勞動生產的商品，免稅進入中美洲自由貿易市場，會降低價格，損害競爭，並最終摧毀美國工業。

儘管尼加拉瓜親中，但該國90% 的成衣出口都銷往美國，一旦被制裁，將會衝擊當地紡織業。

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