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跟著季辛格撿便宜！散戶抄底輝達豪砸逾300億

2025/01/30 14:36

輝達股價大跌之際，吸引許多散戶進場。（路透）輝達股價大跌之際，吸引許多散戶進場。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近二天散戶進場抄底因DeepSeek遭受沉重打擊的人工智慧股票，光是加碼輝達就高達 9.22 億美元，相當於台幣301億元。英特爾前執行長季辛格也自爆，抄底輝達及AI類股。

《金融時報》報導，根據數據提供商 Vandatrack 統計，散戶在週一（27日）輝達重挫近17%的當天，淨買超 5.62 億美元，創歷史新高；隔天再度淨買超 3.6 億美元，短短2天買超輝達逾9億美元。

美國盈透證券（Interactive Brokers）分析師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，週一（27日）該交易平台買入輝達的數量遠超賣出，「令人震驚」。

他說，「我不記得何時見過如此巨大的買賣差距，活躍散戶的口頭禪是否已變成跌越多，機會就越大？」

擁有10 兆美元客戶資產的美國最大零售經紀商施瓦布（Charles Schwab） 還發現，輝達等人工智慧相關股票的買盤有所增加，且隨著AI股拋售升溫，散戶最愛的線上交易平台Robinhood 隔夜交易量位居第二，僅次於去年 11 月 5 日的美國總統大選，Robinhood 經紀長魁克（Steve Quirk）證實，「我們看到了輝達的買家」。

至於是誰在做空輝達？一位市場參與者透露，在輝達建立了大量空頭部位的「對沖基金」是輝達最大賣家之一。

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