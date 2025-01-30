DeepSeek梁文鋒放假消息做空輝達海撈？華爾街大老：若屬實是金融犯罪

中國AI新秀DeepSeek的AI聊天機器人標榜低廉的開發成本，造成輝達27日崩跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新秀DeepSeek的AI聊天機器人震撼科技界，讓創辦人梁文鋒一夜成名，標榜低廉的開發成本造成輝達27日崩跌暴跌近17%，那斯達克單日市值蒸發約1兆美元（約台幣32.7兆）。由於梁也是「幻方量化」對沖基金創辦人，華爾街大老阿克曼（Bill Ackman）提醒大家關注，幻方量化是否有做空輝達海撈一票，倘若散播假消息操縱美股，就是金融犯罪，美國必須立即啟動調查。

中國AI新秀DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖取自中國社交平台）

《BBC》報導，DeepSeek由梁文鋒於2023年12月創立，並於第二年發佈了首個AI大型語言模型。有關這位40歲的創業家，外界知道的並不多。他出生於中國南方城市廣東湛江，畢業於浙江大學。

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報導稱，梁是唯一一位被選中參加與國家第二號領導人李強的公開企業家會議的AI界領袖。商界人士被中南海告知要「集中精力突破關鍵核心技術」。

梁與許多來自矽谷的美國AI企業家不同，他具有金融背景，是「幻方量化」對沖基金的創辦人，該基金利用AI分析金融數據以做出投資決策，這被稱為量化交易。2019 年「幻方量化」成為中國首個募資超過1000 億元人民幣的量化對沖基金。

報導指出，在幻方量化，梁文鋒通過使用AI和以及識別可能影響股價的算法模式賺到錢。他的團隊熟練使用AI晶片設計師以及近期華爾街寵兒輝達生產的H800晶片來進行股票交易。2023年，他推出DeepSeek，宣布開發人類水平AI的意圖。

DeepSeek標榜開發成本低廉，引發市場質疑全球科技巨頭砸重金投資是否有必要性，釀成27日美股小股災，近日各界開始對DeepSeek所開發的AI大模型產生諸多疑問，微軟和 OpenAI 正在中國AI新創公司 DeepSeek 相關組織，是否取得OpenAI未經授權的數據。

還傳出，美國國務院聯手輝達及台積電正在追蹤 2023 年至2025年H100 和H800 晶片，是否有流向DeepSeek。此事源於 DeepSeek爆紅後，AI獨角獸Scale AI 執行長 Alexandr Wang日前受訪時踢爆，Deepseek擁有大約5萬個輝達最先進的H100 GPU，且擁有的數量比外界想像的更多，AI晶片已被禁止出口到中國。

另外，基於潛在的安全和道德問題，美國海軍也向其成員發出警告，禁止「以任何身份」使用 DeepSeek的人工智慧技術。

美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）呼籲，美國調查DeepSeek創辦人梁文鋒旗下對沖基金有無做空輝達獲利。（路透）

華爾街大老阿克曼（Bill Ackman）則在社群平台X發文稱提醒大家關注，幻方量化是否有做空輝達發大財？倘若散播假消息操縱美股，就是金融犯罪，美國必須立即啟動調查。他還呼籲，DeepSeek應澄清手上沒有輝達股票。

阿克曼說，在美國市場進行交易的中國實體必須遵守美國法律，「我們已經讓太多的中國實體逃脫重大犯罪行為了」。

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