晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

DeepSeek震撼市場 微軟、Meta重申AI巨額支出有必要

2025/01/30 12:24

DeepSeek研發低成本AI模型引發關注，微軟Meta重申巨額資本支出是在新領域維持競爭力的關鍵。（路透）DeepSeek研發低成本AI模型引發關注，微軟Meta重申巨額資本支出是在新領域維持競爭力的關鍵。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek本週宣佈推出成本低廉的AI模型震撼全球，也引發市場質疑科技巨頭砸重金投資是否有必要，微軟（Microsoft）和Meta週三（29日）則重申，巨額資本支出是在新領域維持競爭力的關鍵。

《路透》報導，DeepSeek宣稱，該公司可以用低成本研發出可以媲美西方競爭對手的AI模型，中國技術的快速進步也掀起人們對於美國是否能維持在AI領域領先地位的疑問，但美企高層仍認為，建立龐大的電腦網路，對於滿足不斷成長的企業需求而言，仍是必要的。

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）表示，隨時間過去，對於資本支出和基礎設施的大量投資將成為戰略優勢；微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則稱，為了克服阻礙AI能力的限制，將需要這筆支出。隨著AI變得更有效率、更容易取得，將看到需求急遽成長。

微軟在目前的會計年度已在AI領域投入800億美元（約新台幣2.62兆元），而Meta承諾為這項技術注資多達650億美元（約新台幣2.12兆元）。反觀DeepSeek宣稱，公司僅花大約600萬美元（約新台幣1.9億元）研發AI模型。

儘管美國科技業高層和分析師指出，DeepSeek公佈的數字應為運算能力上所花費的金額，並未反映所有研發成本，但部份投資人似乎已對大量支出和遲遲未看見的豐厚回報失去耐心。

Futurum Group分析師紐曼（Daniel Newman）表示，本週的情勢是對美國的當頭棒喝，憑藉著這些巨額的支出，科技巨頭需要根據他們創造的收入打開水龍頭。並補充，對於AI的現況來看，資本支出太多，消費仍不足。

不過，現在也出現一些跡象表明，科技業高層正在試圖改變這一點。微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，公司在本季以及夏季的資本支出都將維持在Q2的226億美元（約新台幣7402.6億元）。在2026會計年度，微軟預計將繼續針對強勁的需求訊號進行投資，但成長預計將低於截至6月的2025會計年度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財