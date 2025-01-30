DeepSeek震撼市場 微軟、Meta重申AI巨額支出有必要

DeepSeek研發低成本AI模型引發關注，微軟Meta重申巨額資本支出是在新領域維持競爭力的關鍵。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek本週宣佈推出成本低廉的AI模型震撼全球，也引發市場質疑科技巨頭砸重金投資是否有必要，微軟（Microsoft）和Meta週三（29日）則重申，巨額資本支出是在新領域維持競爭力的關鍵。

《路透》報導，DeepSeek宣稱，該公司可以用低成本研發出可以媲美西方競爭對手的AI模型，中國技術的快速進步也掀起人們對於美國是否能維持在AI領域領先地位的疑問，但美企高層仍認為，建立龐大的電腦網路，對於滿足不斷成長的企業需求而言，仍是必要的。

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Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）表示，隨時間過去，對於資本支出和基礎設施的大量投資將成為戰略優勢；微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則稱，為了克服阻礙AI能力的限制，將需要這筆支出。隨著AI變得更有效率、更容易取得，將看到需求急遽成長。

微軟在目前的會計年度已在AI領域投入800億美元（約新台幣2.62兆元），而Meta承諾為這項技術注資多達650億美元（約新台幣2.12兆元）。反觀DeepSeek宣稱，公司僅花大約600萬美元（約新台幣1.9億元）研發AI模型。

儘管美國科技業高層和分析師指出，DeepSeek公佈的數字應為運算能力上所花費的金額，並未反映所有研發成本，但部份投資人似乎已對大量支出和遲遲未看見的豐厚回報失去耐心。

Futurum Group分析師紐曼（Daniel Newman）表示，本週的情勢是對美國的當頭棒喝，憑藉著這些巨額的支出，科技巨頭需要根據他們創造的收入打開水龍頭。並補充，對於AI的現況來看，資本支出太多，消費仍不足。

不過，現在也出現一些跡象表明，科技業高層正在試圖改變這一點。微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，公司在本季以及夏季的資本支出都將維持在Q2的226億美元（約新台幣7402.6億元）。在2026會計年度，微軟預計將繼續針對強勁的需求訊號進行投資，但成長預計將低於截至6月的2025會計年度。

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