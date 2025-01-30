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川普再槓聯準會 嗆鮑爾未能解決通膨問題

2025/01/30 11:43

美國總統川普（右）批評Fed主席鮑爾（左）未能解決通膨問題。（彭博資料照）美國總統川普（右）批評Fed主席鮑爾（左）未能解決通膨問題。（彭博資料照）

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涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯準會（Fed）週三（29日）宣佈維持利率不變，美國總統川普（Donald Trump）隨後在社群平台發文，批評Fed主席鮑爾（Jerome Powell）和他領導的央行「未能解決他們在通膨上造成的問題」。

綜合外媒報導，川普上週喊話，要求聯準會立即下調利率，Fed官員週三頂住壓力，決定將關鍵利率維持在4.25至4.50％範圍。川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，由於鮑爾和聯準會無法阻止他們造成的問題，自己將透過釋放美國能源生產、減少監管、重新平衡國際貿易和復興美國製造業來做到這一點。

川普補充，自己的行動不僅將阻止通膨，同時也將使美國在金融方面再次強大。川普指出，如果聯準會能花更少時間在「多元、平等和包容（DEI）」、性別意識形態、綠色能源和氣候變遷議題上，通貨膨脹將永遠不會成為問題。

川普在貼文中也提到，Fed在銀行監管方面做得「很糟」，他並稱，在財政部長貝森特（Scott Bessent）的領導下，將削減「不必要的監管法規」，為美國人民、企業釋放貸款。

鮑爾經川普提名，在2018年接任Fed主席一職，然而，川普在首個總統任期內，多次抨擊美國聯準會的決策，並稱總統應有權針對利率決定發言。自聯準會去年秋天開始降息以來，川普一度軟化對鮑爾的態度，透露將讓這名Fed主席完成他的任期。

川普上週再度放話，自己比聯準會還要了解利率，表明希望在「正確的時機」與鮑爾直接對話。鮑爾週三在記者會則稱，自己並未與新總統交談。鮑爾表示，不會對川普的發言做任何回應或評論，並強調，大眾應該要有信心，聯準會將繼續像往常一樣工作，專注用自身的工具來實現目標。

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