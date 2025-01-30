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富邦凹子底開發案 商辦棟鋼構已蓋到21層

2025/01/30 10:07

富邦凹子底開發案去年春節前（上）及今年春節前（下）的對比圖。（圖擷自高雄好過日臉書）富邦凹子底開發案去年春節前（上）及今年春節前（下）的對比圖。（圖擷自高雄好過日臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕備受矚目的富邦凹子底開發案，工程由三星物產接手後，正「快速長高中」，目前商辦棟部分鋼構已經蓋到21層，旅館棟鋼構則蓋到14層，屆時漢神三館也將進駐。

富邦凹子底開發案「快速長高中」。（圖擷自高雄好過日臉書）富邦凹子底開發案「快速長高中」。（圖擷自高雄好過日臉書）

富邦人壽位於高雄鼓山區博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地，於2022年3月開工，將建造地上47層、最高塔樓近240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，目前漢神百貨三館、南仁湖開設的高雄海洋館、柏文旗下的運動娛樂事業都確定將進駐。

該工程於2023年6月，改由韓商三星物產營造台灣分公司及宏昇營造接手後，進度加快。臉書粉專「高雄好過日」以去年及今年春節連假前最後上班日做對比，發現「去年剛長出來」的富邦凹子底案，今年鋼骨已經相當壯觀，商辦棟部分鋼構到21層，高度約是總高（47層、235公尺）一半；而旅館棟鋼構到14層。

「高雄好過日」指出，漢神凹子底店部分鋼構已到8層，商辦棟南側還有一排東西向商場鋼構，則尚未組立；水族館區域1至7層商場，8至11層為「高雄海洋館」，目前部分鋼構到第8層。

高市府財政局表示，富邦凹子底案設定2026年底取得使用執照，因該案為70年地上權，業者也希望儘早開張；根據進駐的漢神三館規劃，預計2027年開幕。

此外，不遠處的「停35」BOT案，位於鼓山區神農、南屏路口，原先進度落後，得標的聯上建設目前也加速組裝鋼骨趕工中，預計今年7月完工，將提供小型車600格、機車1100格的停車場，並引進商辦與商場、機關辦公場所。

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