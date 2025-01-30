晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2家彩券行相隔200公尺 除夕夜都刮出百萬大獎

2025/01/30 09:38

新北市林口區中正路上兩家相隔200公尺的彩券行，在除夕夜當天都有幸運兒購買「2000萬超級紅包」刮刮樂之後獲得百萬大獎。（記者方韋傑攝）新北市林口區中正路上兩家相隔200公尺的彩券行，在除夕夜當天都有幸運兒購買「2000萬超級紅包」刮刮樂之後獲得百萬大獎。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今日表示，新北市林口區中正路上兩家相隔200公尺的彩券行，在除夕夜（1月28日）當天都有幸運兒購買「2000萬超級紅包」刮刮樂之後獲得百萬大獎，此一遊戲共有10個2000萬元頭獎、1200個100萬元大獎，統計至昨日（1月29日）已刮出2個2000萬元、97個100萬元。

台彩指出，一位中年父親在除夕夜吃團圓飯時，看到電視中報導著刮刮樂中獎的新聞，餐後便帶著一家五口到林口的「飛來財投注站」試手氣，直接挑選了一張編號7號的「2000萬超級紅包」，刮開第一個刮區就看到百萬獎金字樣，等下他還相當淡定的說「我中了」，家人湊近一看發覺大獎，驚喜之餘帶點興奮，現場顧客也紛紛為幸運的一家人歡呼。

台彩指出，除夕夜林口一位年輕男子，年前經過彩券行買刮刮樂時與「 時來運轉彩券行」店員閒聊，提到家中母親對於宗教相當虔誠，店員便推薦林口著名的竹林山觀音寺，表示這座寺廟香火鼎盛，每逢年節都有無數香客祈求新年平安。

根據「 時來運轉彩券行」描述，這位男子在除夕夜晚上帶著母親前往觀音寺祈福之後，來到彩券行買下兩張「2000萬超級紅包」刮刮樂，第二張刮中100萬元，讓母子2人相當驚喜；這兩家彩券行相鄰約200公尺，都刮出百萬獎，引發許多民眾前往小試手氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財