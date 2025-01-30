2家彩券行相隔200公尺 除夕夜都刮出百萬大獎

新北市林口區中正路上兩家相隔200公尺的彩券行，在除夕夜當天都有幸運兒購買「2000萬超級紅包」刮刮樂之後獲得百萬大獎。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今日表示，新北市林口區中正路上兩家相隔200公尺的彩券行，在除夕夜（1月28日）當天都有幸運兒購買「2000萬超級紅包」刮刮樂之後獲得百萬大獎，此一遊戲共有10個2000萬元頭獎、1200個100萬元大獎，統計至昨日（1月29日）已刮出2個2000萬元、97個100萬元。

台彩指出，一位中年父親在除夕夜吃團圓飯時，看到電視中報導著刮刮樂中獎的新聞，餐後便帶著一家五口到林口的「飛來財投注站」試手氣，直接挑選了一張編號7號的「2000萬超級紅包」，刮開第一個刮區就看到百萬獎金字樣，等下他還相當淡定的說「我中了」，家人湊近一看發覺大獎，驚喜之餘帶點興奮，現場顧客也紛紛為幸運的一家人歡呼。

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台彩指出，除夕夜林口一位年輕男子，年前經過彩券行買刮刮樂時與「 時來運轉彩券行」店員閒聊，提到家中母親對於宗教相當虔誠，店員便推薦林口著名的竹林山觀音寺，表示這座寺廟香火鼎盛，每逢年節都有無數香客祈求新年平安。

根據「 時來運轉彩券行」描述，這位男子在除夕夜晚上帶著母親前往觀音寺祈福之後，來到彩券行買下兩張「2000萬超級紅包」刮刮樂，第二張刮中100萬元，讓母子2人相當驚喜；這兩家彩券行相鄰約200公尺，都刮出百萬獎，引發許多民眾前往小試手氣。

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