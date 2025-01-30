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DeepSeek是警訊？ 傳川普政府擬收緊輝達對中銷售限制

2025/01/30 09:34

知情人士表示，川普政府擬收緊輝達對中國銷售限制。（路透）知情人士表示，川普政府擬收緊輝達對中國銷售限制。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，川普政府官員正在研究收緊對輝達（NVIDIA）向中國銷售限制，可能將銷售限制進一步擴大至輝達專門為中國市場設計的H20晶片。

《彭博》報導，輝達的H20晶片可以用於研發和運行AI軟體、服務，是為了滿足美國的晶片出口限制，專門為中國設計，運算能力僅約為H100晶片的5分之1。知情人士表示，基於川普政府才剛上任，因此有關部門對於任何限制的決定，可能仍需一段時間，目前相關討論仍處於初期階段。

針對報導，白宮發言人未立即回應；輝達則聲明表示，公司隨時準備與政府合作。消息傳出後，輝達股價一度跌6.9％，週三（29日）收跌4.03％。

收緊輝達銷售限制的決定，將加劇全球最大的2個經濟體之間的緊張關係。對於自2022年來，就面臨銷售限制的輝達而言，擴大管制將進一步損害該公司在最大半導體市場的收入。輝達認為，美國的出口管制，加強了中國要獨立於美國技術的決心，將削弱美國企業，如此結果與貿易措施目的背道而馳。

H20晶片正是美國政府前一輪銷售限制下的產物，將現有的貿易限制收緊，以囊括H20晶片的想法，已在華府討論一段時間。知情人士稱，拜登政府的工作人員先前就建議採取這類限制，但官員們離任前並未採取措施。

輝達的晶片是全球AI發展中，最受歡迎的技術，在中國新創DeepSeek發表最新AI模型後，輝達因此受到更嚴格的審查。DeepSeek稱，自家AI模型使用舊款的輝達晶片，性能媲美OpenAI、Google、Meta的產品，建造成本相較美國競爭對手更低。

DeepSeek的相關消息震撼市場，美國科技股週一（27日）血崩，市場蒸發近1兆美元（約新台幣32.75兆元）。知情人士表示，微軟（Microsoft）和OpenAI正在調查，與DeepSeek有關的團體是否以未經授權方式，取得了來自OpenAI的資料。

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