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Fed按兵不動！美股3大指數收黑 輝達跌逾4％

2025/01/30 08:59

週三（29日）美股3大指數收黑。（彭博）週三（29日）美股3大指數收黑。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（29日）宣布基準利率按兵不動，美股3大指數收黑，在中國AI新秀DeepSeek衝擊下，科技股表現仍弱，AI指標股輝達（NVIDIA）跌逾4％。

《路透》報導，聯準會在2024年連續3次降息，將基準利率降低1個百分點後，人們普遍預期，聯準會將維持利率穩定。Fed發表聲明後，股市擴大跌幅，那斯達克指數在午後交易一度下跌超過1％。Fed表示，物價上漲的步伐仍較高。

中國DeepSeek橫空出世，導致近日科技股劇烈波動，輝達週一暴跌近17％，週二買盤回流大漲近9％，週三再跌4.1％。微軟則在盤後公佈，旗下重要的雲端業務Azure成長速度低於預期，股價在盤後交易下跌超過4％。

道瓊工業指數下跌136.83點或0.31％，以44713.52點作收。

標準普爾500指數跌28.39點或0.47％，收6039.31點。

科技股那斯達克指數跌101.27點或0.51％，收19632.32點。

費城半導體指數漲11.07點或0.23％，收在4918.10點。

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