有夠旺！花蓮彩券行小年夜開出億元頭獎 除夕又開出大紅包

台彩表示，花蓮縣瑞穗鄉錢送你彩券行，小年夜開出大樂透頭獎1億元，除夕夜又開出1注大紅包。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初一大樂透頭獎摃龜，初二頭獎上看2億元。春節大紅包、小紅包分別送出27組和44組，其中春節大紅包有19組為1注獨得100萬元，6組由2注均分、各得50萬元，2組為3注均分、各得33.3萬元；春節小紅包有36組為1注獨得10萬元，8組由2注均分、各得5萬元。

台彩指出，大樂透春節加碼期間，桃園市八德區的「福星彩券行｣去年曾開出春節大紅包獎項，今年的除夕夜同一天開出春節大紅包和春節小紅包獎項各一注；花蓮縣瑞穗鄉的「錢送你彩券行｣甫於小年夜開出1億元大樂透頭獎，除夕夜又開出1注大紅包。

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另外，南投縣竹山鎮「五星大福彩券行｣、桃園市八德區「鑫瑞發彩券行｣以及台中市神岡區的「龍行大運彩券行｣，都是小年夜、除夕夜連續兩天開出春節小紅包或大紅包獎項。

台彩表示，大樂透春節加碼自24日起跑，連續20天每天開獎，還加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，截至29日止，春節大紅包已送出128組，春節小紅包送出216組，分別剩餘352組和584組，初二將繼續加開春節大紅包及小紅包獎號。另外，頭獎上看7.1億元的威力彩，初二也將開獎。

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