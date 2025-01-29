初一大樂透頭獎摃龜下期上看2億 春節大紅包開出27組

初一大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出27組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初一大樂透頭獎摃龜，台彩預估初二大樂透頭獎獎金上看2億元；春節大紅包則開出27組，總中獎注數37注，其中19組單注中獎，6組為2注均分，2組為3 注均分；春節小紅包開出44組，總中獎注數52注，其中36組為單注中獎，8組為2注均分。

台彩表示，截至本期為止，春節大紅包累積開出128組、剩餘352組，春節小紅包累積開出216組、剩餘584組，初二（30日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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本期大樂透中獎號碼「15、17、22、26、32、42」，特別號「12」；49樂合彩中獎號碼「15、17、22、26、32、42」。春節大紅包中獎號碼「02、03、05、11、19、21、24、37、39」，春節小紅包「46」。

另外，本期今彩539中獎號碼「04、11、25、31、32」；39樂合彩中獎號碼「04、11、25、31、32」。本期3星彩中獎號碼「575」；4星彩中獎號碼「0678」。

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