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DeepSeek是大外宣工具？美媒遭批掉入中國陷阱

2025/01/29 20:19

中國AI新創公司DeepSeek研發的低成本AI模型，一度造成美國科技股崩跌，對DeepSeek的質疑逐漸浮出水面。示意圖。（法新社）中國AI新創公司DeepSeek研發的低成本AI模型，一度造成美國科技股崩跌，對DeepSeek的質疑逐漸浮出水面。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek研發的低成本AI模型，引爆美國科技股崩跌，被封為「矽谷奧本海默」的創業家拉奇（Palmer Luckey）相當不以為然。他說，很多人都想看到美國衰敗，美國媒體未經查證事實就盲目報導，容易落入中共的宣傳陷阱。

DeepSeek低成本AI模型掀熱潮，創業家拉奇說，很多人都想看到美國衰敗，美國媒體未經查證事實就盲目報導，容易落入中共的宣傳陷阱。（彭博）DeepSeek低成本AI模型掀熱潮，創業家拉奇說，很多人都想看到美國衰敗，美國媒體未經查證事實就盲目報導，容易落入中共的宣傳陷阱。（彭博）

拉奇接受福斯商業（FOX Business）節目《克萊曼時刻》（The Claman Countdown）訪問時提到，許多媒體報導，DeepSeek聲稱其僅花費500多萬美元，就訓練出AI模型，還能與美國耗資數十億美元開發的AI模型競爭。

拉奇直言，DeepSeek是故意公佈這個數字，目的就是損害美企，導致輝達等美國企業股價暴跌，市值蒸發數千億美元。事實上DeepSeek並沒有完整公布開發成本，媒體也忽略該公司仍有大部分基礎設施成本不為人知，卻盲目報導，包括中國、媒體、DeepSeek都沒有動機去澄清事實。

拉奇說，DeepSeek確實在AI方面取得令人印象深刻的進步和創新，但他要警告不要過度相信該公司的說法，應該意識到許多人希望看到美國失敗而歡呼，甚至希望川普總統失敗，遺憾的是，這些人當中許多就在美國。

拉奇強調，若從股市反應來看，他們發布消息的方式顯然已達到目的。我們可以認識到中國AI是一個真正的競爭威脅，但不需要驚慌失措，失去理智，更不該輕信中共的宣傳。

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