專家：DeepSeek恐成中共延伸專制統治另一工具

近日中國人工智慧（AI）模型DeepSeek（深度求索）在科技界引發廣泛關注，但其訊息審查的問題再次令公眾擔憂。有分析師認為，DeepSeek可能成為中共延伸專制統治的另一個工具。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日中國人工智慧（AI）模型DeepSeek（深度求索）在科技界引發廣泛關注，在其高效的數據挖掘和自然語言處理等功能背後，訊息審查的問題再次令公眾擔憂。有分析師認為，DeepSeek可能成為中共延伸專制統治的另一個工具。

《自由亞洲電台》報導DeepSeek本月初問世後在科技界引起不小的震動，但不少網友紛紛在中國網路防火牆外的社群媒體貼出試用這款AI軟體時出現的內容審查截圖，對DeepSeek背後中國政府的角色提出了質疑。

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在TikTok、小紅書等中國社群媒體軟體不斷受到西方質疑的背景下，DeepSeek這款AI模型恐再強化中共對網路言論的審查。

曾參與中國民主化政治綱領「零八憲章」連署活動的一名人士受訪表示，他與DeepSeek交流敏感問題時，明顯受到了審查，「我輸入如何評價劉曉波，如何評價香港民運人士鄒幸彤，該軟體的回答均為，這個問題無法回答。證明了其審查機制的存在」。

另一位X平台的網友則說，他在向DeepSeek提出一些政治敏感問題時，也遇到類似的情況；而當他試圖繞開審查時也會受到限制，「有些問題我會規避使用敏感詞，但當話題內容會得出對中共或中國的負面結論，它會在給出答案之後幾秒鐘之內立即把答案刪除」。

有不少網友同樣觀察到DeepSeek這種先回答敏感問題再迅速刪除的現象。X平台上網名叫「波德萊爾在十月」的網友就此發文表示「Deepseek是先生成文字之後然後再掐掉，這就證明了審查不是在代碼層裡，而是在應用層面。」

《自由亞洲電台》在X平台的相關留言中發現，審查的現象集中出現在網友透過中文和英文與DeepSeek交流時，其他語言則出現了不太一致的結果。

以色列特拉維夫大學東亞學系漢語言學與東亞學終身教授張平在X平台發文說，「秘而不宣：如果你用希伯來語向DeepSeek提問，它給出的回答是沒有經過審查的。至少到目前如此」。

總部位於美國紐約的人權組織「中國人權」在X平台發出一張用日語與DeepSeek問答的截圖，並指出，「日本用戶使用其詢問1989年6月4日及2019年香港抗議活動等相關歷史時，AI拒絕回應或給出中國政府的誤導性觀點」。

「中國人權」說，這表明DeepSeek正將中共的網路言論審查延伸至全球用戶。中國政治運動人士徐勤根在X平台發文說，「DeepSeek 就是閹割版的ChatGPT」。

徐勤根指出：「在意識形態這塊，DeepSeek的意識形態與目前中國共產黨和中國政府所需要的意識形態是高度匹配的，也滿足和符合了中國共產黨當下和未來的長期利益。敏感內容直接屏蔽，隱瞞，在敏感話題或者問題上進行迷惑性的欺騙回答，是DeepSeek在政治相關領域的主要特徵。」

但外界擔憂的還有DeepSeek的數據安全問題。根據DeepSeek所屬公司杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司2024年12月5日在其網站上發布的「隱私政策」，該公司將自動收集用戶在使用服務過程中，所產生的包括IP位址等在內的系列訊息作為網路日誌，並將其保存在中國的DeepSeek伺服器上。

隱私政策中還專門提到，其收集的信息包括用戶與DeepSeek進行交流過程中所輸入的內容（包括文本、圖片、文件）。該隱私政策還明確表示，在某些情況下，根據法律法規及相關國家標準，該公司收集和使用用戶的個人訊息不必事先徵得其授權同意。這包括：與國家安全、國防安全直接相關的；以及維護公共安全、公共衛生、重大公共利益所必需的等等數據和信息。

「中國人權」執行主任周鋒鎖表示，「DeepSeek跟別的公司一樣，在中國都是受中國『國安法』的管制。對中共來講，這是他們非常重要的一個訊息來源，如果全世界都用它的話」。

2017年中國通過了「國家情報法」，要求任何組織和公民都要支持、協助和配合國家情報工作。該法讓外界普遍擔憂，在沒有明確邊界的前提下，個人訊息會以國家安全為由，遭到國家機構的隨意侵犯。這部法律的頒布和近年來美中關係的緊張形勢，正是推動美國要禁用TikTok的重要原因。

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