金融核彈來了！歐盟擬將15家俄銀逐出SWIFT

歐盟擬對俄羅斯擴大制裁，再將15家俄羅斯金融機構排除在SWIFT之外。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯在2022年入侵烏克蘭後，多數俄羅斯銀行被踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統，傳出歐盟擬擴大制裁範圍，再將15家俄羅斯金融機構排除在SWIFT之外。

根據我國央行研究報告，SWIFT 系統提供安全、快速並經授權認證的金融訊息傳輸服務，為全球跨境支付最主要之金融訊息傳輸系統，並非支付清算系統。

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SWIFT 系統是國際資金訊息傳輸系統之骨幹，可處理多種幣別金融訊息傳輸，目前擁有約 1.1 萬家參加金融機構，遍及全球 200 多個國家，就各國參加機構家數，俄羅斯僅次於美國，排名第二。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國、歐盟及日本等主要經濟體對俄羅斯祭出金融制裁，2022年3月2日歐盟決定將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT，此舉對俄羅斯來說堪稱核彈級制裁。

隨著川普上任後，希望盡速終止俄烏戰，他在22日警告俄羅斯要盡快結束戰爭，否則俄羅斯將面臨高額關稅和制裁。歐盟也擬祭出新制裁，施壓俄羅斯。

《彭博》披露，歐盟將對俄羅斯祭出第 16 次制裁，預計將 15 家俄羅斯銀行從 SWIFT支付系統中剔除，並對 70 多艘參與運輸俄羅斯石油的影子艦隊採取行動。同時也將分階段禁止進口俄羅斯鋁，作為克里姆林宮入侵烏克蘭三週年之前廣泛制裁計畫的一部分。

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