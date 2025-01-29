不只輝達血崩！這些AI革命的低調贏家也捲入DeepSeek風暴中心

不只輝達，一些鮮為人知的公用事業和能源公司，過往在AI革命低調的贏家，也被捲入DeepSeek狂熱的打擊，股價也紛紛重挫。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek在週一引爆的拋售潮中，除了輝達是最慘的輸家，股價暴跌約17%，創史上最大跌幅，在這場拋售中，一些鮮為人知的公用事業和能源公司，過往在AI革命低調的贏家，也被捲入DeepSeek狂熱的打擊，股價也紛紛重挫。

外媒報導，週一當塵埃落定時，輝達股價重挫近17%，市值蒸發約5890億美元的市值。

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但這種損害不僅限於最受歡迎的科技股，在投資者開始質疑是否需要大量資本支出來為AI提供資金之前，美國超大規模公司花費的數千億美元在市場的另一個角落引發了投資復興。

當新技術顯然需要大量的能源資源和新的基礎設施時，市場這些角落的股票上漲。

AI數據中心的建設熱潮推動公用事業成為2024年上半年標準普爾500指數中表現第3好的板塊。

但是，當週一股價暴跌時，許多能源、基礎設施和房地產股票，也都陷入了拋售中，投資者曾希望這些股票的賭注不如輝達等中堅股那麼擁擠。

Global X數據中心和數位基礎設施ETF的股票下跌了約3%，週二下午又下跌了1%。該基金的股價由對數據中心和其他硬體基礎設施的投資支援，其股價在 2024年上漲了16%。

Digital Realty Trust股價自上週五收盤以來下跌了約13%，它是紐約證券交易所唯一1家數據中心房地產投資信託基金。

輝達的客戶包括美超微其股價較上週五收盤價下跌了18%以上。該股在2024年飆升了3位數，因為投資者看好其為高耗電GPU機架提供冷卻技術的業務。

遠離科技行業的最大輸家是核能，核電公司將自己定位為關鍵能源來源，這對於保持人工智慧繁榮和減少其他能源的壓力至關重要。投資者一直在押注2025年的核能復興，受到Microsoft等科技巨頭簽署協議購買核電站發電的鼓勵。

一些頂級核能股也全面暴跌，NuScale Power和Vistra分別暴跌了24%和26%。

核能供應商Talen Energy和Constellation Energy也下滑，分別下跌了21%和20%。

Quanta Services是一家專門從事電力基礎設施和可再生能源的公司，自上週五收盤以來下跌了近19%。

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