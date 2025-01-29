Costco對DEI承諾面臨新審查！19名共和黨總檢察長敦促結束該計劃

19名共和黨總檢察長敦促Costco結束DEI計劃（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）對DEI的承諾，正面臨來自19名共和黨總檢察長的新審查，總檢察長表示，Costco有30天的時間做出回應，要麼通知他們Costco已經結束了其DEI政策，要麼解釋為什麼沒有。

外媒報導，在愛荷華州總檢察長Brenna Bird和堪薩斯州總檢察長Kris Kobach的領導下，該組織致信給Costco執行長（Ron Vachris），敦促他結束公司通過多元化、公平和包容性（DEI） 政策施加的所有非法歧視，信中指出，Costco不應該有基於種族或性別的招聘歧視政策。

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這封信還引用了川普總統上週的行政命令，該命令鼓勵私營公司結束與DEI相關的計劃，同時開始結束聯邦機構的計劃。

總檢察長在信中沒有指出Costco因多元化相關政策，而發生的任何具體歧視指控。然而，他們表示，有幾家公司面臨與DEI政策相關的訴訟，終止這些訴訟將減少公司的法律風險。

總檢察長在信中表示，Costco有30天的時間做出回應，要麼通知他們Costco已經結束了其DEI政策，要麼解釋為什麼沒有。

最近幾個月，包括Meta、麥當勞和沃爾瑪在內的許多公司都決定收回或結束其DEI計劃。Target於1月24日宣佈，它將結束多個DEI計劃，以努力保持與不斷變化的外部環境保持同步。

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