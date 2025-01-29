慘！越南榴槤遭中國卡關 每台斤殺到剩下31元

越南榴槤遭中國祭出新的貿易障礙，價格慘跌。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國對新鮮進口榴槤新增金胺O（Auramine O）的檢測，迫使一些越南出口商將榴槤轉回國內市場降價出售，目前每公斤跌到只剩大約 4萬越南盾（約台幣52元，相當於每台斤約31元）。

《越南快訊》報導，由於中國祭出更嚴格的標準，特別是要求檢測金胺O（一種具有潛在致癌風險的化學物質），有的越南榴槤出口商因缺少金胺 O檢測認證，導致許多貨物被拒絕或延遲。

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考量品質問題，榴槤出口商並沒有選擇在邊境排長隊等待清關，而是轉回國內市場，降價出售，目前每公斤最低跌到 4萬越南盾。

報導指出，河內以及海陽市、廣寧縣和海防市等其他省份，標有「搶救榴槤」的貨櫃卡車出現在街道上，敦促當地人以折扣價購買榴槤，社群媒體平台和線上平台也充斥著以一年來最低價格促銷榴槤的貼文。

寧平省安慶市的Nguyen Thuy 正以 80 萬越南盾（每公斤約 4.4萬越南盾，約每公斤57元）的價格，出售親戚運送的 18 公斤榴槤。廣寧省海河縣的Huyen My 則以7至8公斤一盒 45 萬越南盾的價格，出售 VIP Ri6 榴槤（每公斤約 5.6萬至6.5萬越南盾，約每公斤73至85元），他說，這是出口榴槤有史以來的最低價。

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