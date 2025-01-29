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AI晶片需求強勁 ASML 訂單超預期、2024業績報喜

2025/01/29 14:59

ASML去年第四季訂單遠高於分析師預期。（路透）ASML去年第四季訂單遠高於分析師預期。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備巨擘ASML於29日公布2024第四季及全年業績，受惠於AI浪潮，去年第四季訂單量遠超預期，達70.88 億歐元（約台幣2431億），較第三季成長169%，單季營收92.6 億歐元（約台幣3176億）優於預期，全年營收283億歐元（約台幣9707億）。

ASML在社群平台X發布去年業績及2025財測，2024 年營收為 283 億歐元，淨利為 76 億歐元（約台幣2607億）；預估2025 年營收落在 300 億歐元至 350 億歐元（1.03兆至1.2兆）之間，毛利率介於51%至53%之間。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）表示，第四季營收創歷史新高，營收達到 93 億歐元，毛利率為 51.7%，均高於預期，除了確認2套高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）曝光機的收入外，第四季也向客戶交付第三套高數值孔徑 EUV，使得ASML 業績再創歷史新高，去年毛利率達 51.3%。

福克說，與上季的觀點一致，人工智慧是行業成長的關鍵驅動力，它造成市場的轉變，我們的所有客戶並沒有平等受益，這創造了機遇，也帶來風險。

ASML 去年10 月下調 2025 年的銷售預測，該公司指出，除人工智慧之外，半導體產業部分領域恢復時間比預期更長，預計今年的銷售額將在 300 億歐元至 350 億歐元之間，低於先前高達 400 億歐元的指導值。

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