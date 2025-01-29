運價面臨崩盤？專家預測：若紅海航線復通 半年內運價暴跌60％

專家預測，若紅海航線復通，半年內運價暴跌60%。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著紅海局勢逐漸平穩，航運公司將重新考慮通過這條航道的商業價值，根據海運分析機構Sea-Intelligence的預測，假如紅海航線重新開放，貨櫃運輸的運價很可能在6個月內下降60%至70%。這項變化將深刻影響全球航運市場的供需格局，並可能帶來與2023年底相似或更為嚴峻的市場狀況。

外媒報導，航運界網消息，著名海事諮詢公司Sea-Intelligence寫道，如果貨櫃航運公司能夠再次安全穿越紅海和蘇伊士運河，這可能會引發「價格戰」。

請繼續往下閱讀...

過去1年，航運業的航線安全問題成為了全球物流的重大隱憂，尤其是圍繞著紅海和蘇伊士運河的航行安全。伊朗支持的胡塞武裝組織對商船的攻擊，導致許多航運公司選擇繞道非洲南部，避免經過紅海與蘇伊士運河這一重要的全球航運通道。然而一旦紅海局勢穩定，航運公司重新開啟這一航線，可能會迎來一種“價格競賽”，運費將呈現迅速下跌的趨勢。

根據海運分析機構Sea-Intelligence的預測，假如紅海航線重新開放，貨櫃運輸的運價很可能在6個月內下降60%至70%。這項變化不僅會改變航運公司的獲利模式，還可能使市場回到2023年底的供需失衡狀態。

儘管分析機構預測運價暴跌的趨勢，但班輪公司顯然不希望看到市場的「價格崩盤」。在班輪公司看來，2023年底的運價已經過低，甚至低於其損益平衡點，導致多家航運巨頭在第4季出現了虧損。對此，班輪公司可能會試圖向市場傳達一個訊息，運費下跌不會如此劇烈，因為2023年末的運價水準本身就不合理，過低的運費水準無法保證基本的獲利。

然而，Sea-Intelligence指出，班輪公司雖然不願意面對價格暴跌，但市場競爭壓力可能迫使他們做出妥協。為了保持市場佔有率，船公司將不得不接受降價的現實。這種「價格崩盤」不僅是市場的自然反應，也是航運公司之間為爭奪客戶而展開的激烈博弈。

Sea-Intelligence分析認為，船公司為了保住市場佔有率，將不惜一切代價接受運費下跌。屆時船公司將面臨兩難，一方面，客戶期望運費能夠回歸到疫情前的水平；另一方面，航運公司也必須在極度競爭的市場中找到生存空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法