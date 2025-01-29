靠偷起家？微軟及OpenAI調查DeepSeek是否竊取數據

外媒指出，微軟及OpenAI調查DeepSeek是否竊取數據。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》29日披露，微軟和 OpenAI 正在中國AI新創公司 DeepSeek 相關組織，是否取得OpenAI未經授權的數據。

知情人士稱，微軟的安全研究人員去年秋天就觀察到，他們認為DeepSeek的相關組織可能使用 OpenAI 應用程式介面 （API） 竊取了大量資料。軟體開發人員可以付費購買許可證來使用 API，將 OpenAI 的專有模型整合到自己的應用程式中。

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知情人士指出，OpenAI 的技術合作夥伴及其最大投資者微軟，已將此事通知 OpenAI，這類行為可能違反 OpenAI 的服務條款，或可能表明該組織採取行動取消 OpenAI 對他們可以獲得的資料量的限制。

《金融時報》29日也報導，OpenAI 表示，已經有證據表明，DeepSeek 使用OpenAI 專有模型來訓練其AI大模型，並稱已經看到了一些「蒸餾」的證據，這是開發人員使用更大、更強大模型的輸出來在較小模型上獲得更好性能的技術。這使得他們能夠以更低的成本在特定任務上取得類似的結果。

對於上述訊息，OpenAI及DeepSeek都沒有回應置評請求，微軟也拒絕置評。

何謂蒸餾技術？美國總統川普的AI沙皇薩克斯（David Sacks）在福斯新聞（Fox News）上表示，DeepSeek使用了一種名為蒸餾的過程，就是說一個新的AI模型向一個現有模型提出數百萬個問題，以便學習其知識並模仿其推理過程。

薩克斯說，有充分的證據表明，DeepSeek所做的就是從OpenAI的模型中獲取知識，「我認為OpenAI不太高興」。

《華爾街日報》指出，DeepSeek在蒸餾技術上的成功在矽谷引發廣泛擔憂，大家擔心那些花費數以千萬甚至數以億計美元開發尖端AI的公司，不會比競爭對手有多少優勢。

薩克斯強調，美國AI公司將採取措施，試圖保護他們的模型不被蒸餾，這一定會減緩這些山寨模型的發展速度。

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