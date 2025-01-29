DeepSeek被盯上？傳美國與輝達台積3方聯手調查2款AI晶片流向

傳美國正在調查中國AI新秀DeepSeek如何取得禁運的輝達晶片。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新秀DeepSeek橫空出世，全球關注。AI獨角獸Scale AI 執行長 Alexandr Wang日前受訪時踢爆，Deepseek擁有大約5萬個輝達最先進的H100 GPU，且擁有的數量比外界想像的更多。由於這款AI晶片已被禁止出口到中國，一位自稱台積電員工在社群平台爆料稱，農曆休假被召回開會，正在與輝達和美國國務院合作，追蹤 2023 年至2025年H100 和H800 晶片出貨量。

美國AI新創公司Scale AI 執行長 Alexandr Wang 日前接受CNBC採訪接爆料，Deepseek擁有大約5萬個輝達最先進的H100 GPU。他說，「但是很明顯他們不能說出來，因為這違反了美國所實施的出口管制，我相信他們擁有比外界想像的更多，他們未來會被晶片管制，和出口管制所限制」。

請繼續往下閱讀...

1位自稱是台積電員工的網友Dr. Kim在社群平台X上PO文指出，DeepSeek 的發布日期「並非巧合」。本週不僅與美國假期和川普總統就職典禮重疊，而且也是農曆新年，台積電的大多數員工都在休假。

他說，幾個小時前自己與團隊進行通話，我們正在與輝達和美國國務院合作，追蹤 2023 年至 2025 年期間所有 h100 和 h800 晶片的出貨量。這篇PO文很快在社群平台傳開，現在已經被刪除。

有人認為，DeepSeek可能在實施禁令之前儲備高端晶片，或在黑市購買晶片。示意圖。（路透）

《CNN》也指出，如果 DeepSeek 確實獲得先進晶片，那就支持了應該加強出口管制的論點。位於華盛頓的雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）分析師米爾斯（Ed Mills）指出，高端晶片黑市「非常活躍」，而且出口管制的執行情況良莠不齊。

米爾斯說，這是一場打地鼠遊戲，仍有需要彌補的漏洞，建議對尖端晶片進行更強有力的執法和進一步限制。

他指出，川普身邊都是對中鷹派，例如國務卿魯比歐（Marco Rubio）。倘若川普在人工智慧問題上對中國施加更大壓力，鷹派策略的支持者認為，中國的AI紙牌屋可能會崩潰。

報導指出，目前還不清楚 DeepSeek 在多大程度上改變遊戲規則。有人認為， DeepSeek的成功可能是在實施禁令之前儲備高端晶片，或在黑市購買晶片。

耶魯大學管理學院副院長索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）也告訴CNN， DeepSeek崛起要嘛是「史普尼克時刻」（Sputnik Moment）時，要嘛是波坦金時刻（Potemkin Moment）。亦即，DeepSeek可能帶來真正的破壞性，也可能是欺騙性的，依賴於出口制裁之前囤積的輝達晶片和其他晶片。

所謂「史普尼克時刻」指的是1957年10月4日蘇聯搶先美國成功發射斯普特尼克1號人造衛星，令西方世界陷入一段恐懼和焦慮的時期。波坦金時刻指的是「波坦金村（Potemkin Village），是一個政治術語，專門用來形容一些搭建出來的、自欺欺人的政治門面工程。

不過，索南菲爾德也坦言，如果這是一次「史普尼克式的破壞」，那麼對純粹依賴私人市場、沒有政府合作和國家產業政策的國家來說是一個打擊。

一位自稱台積電員工在社群平台爆料稱，正在與輝達和美國國務院合作，追蹤 2023 年至2025年H100 和H800 晶片流向。（取自Dr. Kim X帳號）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法