科技股只是第1步！德銀警告：DeepSeek將左右聯準會 削弱美元

科技股只是第1步！德銀警告，DeepSeek將左右聯準會政策走向，並削弱美元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek所帶來的衝擊，不只科技股，德銀警告，如果DeepSeek技術傳播更加全球化，將削弱美國在科技領域的獨特優勢，美元可能會面臨下跌壓力，且該技術預計將引發川普政府的一系列政策調整，例如財政寬鬆。

外媒報導，德銀策略師George Saravelos在最新報告中表示，長期來看，對於全球經濟而言，DeepSeek的出現被視為1種積極的供應衝擊，因為它以更低的成本，帶來更廣泛的人工智慧技術，最終實現更快的生產力成長。

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從宏觀角度來看，這種技術將推動經濟成長，同時抑制通膨，對債券和股市產生正面影響。

然而，如果這種技術傳播更加全球化，將削弱了美國在科技領域的獨特優勢，美元可能會面臨邊際下跌壓力。

雖然，週一，美元最初對DeepSeek的反應是上漲，但Saravelos表示，從長期來看，DeepSeek最終將對美元產生負面影響。

至於中短期，德銀將DeepSeek的影響，與2000年代初期的網路泡沫破裂相類比。

當時，外部衝擊導致美國科技股市值大幅下降，引發了資本支出的減少，並蔓延至實體經濟，最終導致美國經濟輕度衰退。聯準會因此採取了更鴿派的政策，債券市場出現上漲。美元最初因風險規避情緒而出現複雜反應，但最終因股市流入減少和利差收窄而走弱。

德銀指出，在當前新美國政府的背景下，DeepSeek可能引發一系列政策調整，例如，財政寬鬆的可能性可能會增加。

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