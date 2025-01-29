晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

科技股只是第1步！德銀警告：DeepSeek將左右聯準會 削弱美元

2025/01/29 13:29

科技股只是第1步！德銀警告，DeepSeek將左右聯準會政策走向，並削弱美元（路透）科技股只是第1步！德銀警告，DeepSeek將左右聯準會政策走向，並削弱美元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek所帶來的衝擊，不只科技股，德銀警告，如果DeepSeek技術傳播更加全球化，將削弱美國在科技領域的獨特優勢，美元可能會面臨下跌壓力，且該技術預計將引發川普政府的一系列政策調整，例如財政寬鬆。

外媒報導，德銀策略師George Saravelos在最新報告中表示，長期來看，對於全球經濟而言，DeepSeek的出現被視為1種積極的供應衝擊，因為它以更低的成本，帶來更廣泛的人工智慧技術，最終實現更快的生產力成長。

從宏觀角度來看，這種技術將推動經濟成長，同時抑制通膨，對債券和股市產生正面影響。

然而，如果這種技術傳播更加全球化，將削弱了美國在科技領域的獨特優勢，美元可能會面臨邊際下跌壓力。

雖然，週一，美元最初對DeepSeek的反應是上漲，但Saravelos表示，從長期來看，DeepSeek最終將對美元產生負面影響。

至於中短期，德銀將DeepSeek的影響，與2000年代初期的網路泡沫破裂相類比。

當時，外部衝擊導致美國科技股市值大幅下降，引發了資本支出的減少，並蔓延至實體經濟，最終導致美國經濟輕度衰退。聯準會因此採取了更鴿派的政策，債券市場出現上漲。美元最初因風險規避情緒而出現複雜反應，但最終因股市流入減少和利差收窄而走弱。

德銀指出，在當前新美國政府的背景下，DeepSeek可能引發一系列政策調整，例如，財政寬鬆的可能性可能會增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財