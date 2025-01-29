馬斯克「美國微信夢」即將到來！與Visa合作推出「X錢包」

社群平台X與Visa合作推出「X錢包」（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克心心念念的「美國微信夢」，終於達成了1項關鍵合作，報導指出，社群平台X與支付巨頭Visa攜手合作推出X錢包，預計今年第1季上線。

外媒報導，X平台執行長琳達·雅克里諾週二宣布，社群平台X朝著「萬事通應用程式」（Everything App）又進一步，Visa將成為「X錢包帳戶」的首個合作夥伴，透過Visa網絡，X用戶能夠在傳統銀行帳戶和X應用程式的數位錢包之間轉移資金，並進行即時的點對點支付。

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有消息人士稱，X錢包服務計劃在第1季推出，並有可能與更多金融夥伴達成合作。上線後的第1個用例，就是允許平台上的內容創作者接受付款並儲存資金。多年前馬斯克曾提出，未來X可以成為全球最大金融機構，並為用戶在X帳戶中存放的資金提供「極高的收益」。

報導指出，馬斯克2022年豪擲440億美元收購推特，並將這個平台改名為X，那時他就提出要把這個社群媒體平台轉變為全能應用，特別是要涵蓋使用者的「整個金融生活」。多年來，這個願景也被美國媒體簡練地歸納為馬斯克要搭建「美國微信」。

而社群網路向金融服務開拓的第一步，自然是支付業務，涵蓋實體店/網路平台購物、向朋友或企業轉帳資金等日常高頻消費情境。

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