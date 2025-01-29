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散戶大獲全勝！砸184億抄底輝達創紀錄 隔日股價暴彈約9％

2025/01/29 12:43

散戶砸184億抄底輝達創淨買流入紀錄。散戶砸184億抄底輝達創淨買流入紀錄。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國新創公司DeepSeek掀起全球科技拋售潮，而輝達週一（27日）更遭血洗，股價重挫16.97%，創美國史上單日跌幅之最，不過，散戶卻逆勢向前衝，大舉買超逾5.62億美元（約新台幣184億元），創史上最高單日淨流入紀錄。

輝達週一股價開盤直接摜破130美元，以124.8美元開出，跌12.49%，股價一度觸及116.7美元，跌幅達18.17%，終場收118.42美元，跌16.97%，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元），在股價重挫下，市值失守3兆美元，掉到2.9兆美元，不僅全球市值王寶座讓位給蘋果，排名也輸給微軟，退居第3。

不過，在經過1日的洗血後，隨著市場恐慌降溫，週二輝達股價回神，在買盤湧入下，終場股價大漲8.93%，收128.99美元。

外媒報導，根據Vanda Research的數據顯示，在週一輝達暴跌當日，散戶投資人淨買輝偉達股票超過5.62億美元，創下史上最高單日淨流入紀錄，與機構投資者的拋售形成鮮明對比。

這股散戶熱潮讓人聯想到疫情期間「迷因股」熱潮，當時散戶在WallStreetBets等社群掀起轟動性買盤，推高了遊戲驛站（GME.US）和AMC的股價。然而，輝達作為市值近3兆美元的科技巨頭，其規模遠超當年的「小型股」目標。即便如此，散戶仍在社群平台上展現熱情。

根據Quiver Quantitative的數據，輝達成為WallStreetBets上過去24小時內被提及最多的股票，討論量激增175%。

1位Reddit （RDDT.US）用戶發佈了他們持有的輝達股票照片，並寫道：“我們信任黃仁勳。”

另1位用戶則表示，市場反應過度，稱下跌是「短期恐慌，沒有顧及大局」。

儘管市場動盪不安，但散戶對輝達的堅定支持，為其未來發展提供了另一層信心，也讓人們見證了散戶投資者在資本市場的另一場「反擊戰」。

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