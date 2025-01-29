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真這麼強？美專家撰文分析DeepSeek 馬斯克也按讚

2025/01/29 10:19

美國專家分析撰文分析DeepSeek，點出DeepSeek推出的AI模型實際情況。（路透）美國專家分析撰文分析DeepSeek，點出DeepSeek推出的AI模型實際情況。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek崛起，引發各界關注，有專家撰文分析DeepSeek，以及美國AI未來趨勢，點出DeepSeek推出的AI模型實際情況，而這篇貼文也吸引到特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）回應稱，這是自己看過「最有道理的分析」。

投資公司Atreides Management合夥人兼資訊長貝克（Gavin Baker）在社群平台X撰文表示，DeepSeek-R1是真的，只是有一些實際情況仍有細微的出入，首先，DeepSeek確實登上蘋果（Apple）App Store相關應用程式類別的下載榜首，超越了ChatGPT，Gemini、Claude等其他AI模型所無法達成。以品質來看，貝克認為，DeepSeek-R1與OpenAI的o1模型相當，但是仍輸給o3。貝克表示，DeepSeek在演算法方面確實有突破，使得這款模型在訓練、推論方面都非常有效。

文中提到，R1也有與該公司聲稱的出現些微差距的地方，例如DeepSeek表示，AI模型訓練花費不到600萬美元（約新台幣1.96億元），但實際上，600萬美元並不包括與架構、運算和資料有關的研究以及消融實驗的成本。這也代表，如果一個實驗室已經花費了數億美元進行研究，並可以使用更大的群集，那當然可以用600萬美元建造出與R1同樣品質的模型。

貝克補充，DeepSeek在研發AI模型時，汲取了GPT-4o和o1的精華，這也代表，如果確實限制中國使用GPT-4o和o1，DeepSeek將無法順利訓練模型。貝克也點出，美國現在限制了中國取得先進GPU（圖型處理器）的能力，但卻對於中國取經尖端模型的能力沒有任何行動。

貝克表示，降低訓練成本將增加AI的投資報酬率，但短期內，這對於訓練方面的資本支出或能源相關議題沒有正面的影響。如果像是R1一樣「濃縮版」的模型可以在像是Mac Studio Pro這類的高階工作站運作，這表示，類似的模型大約在2年內在超級手機上運行，可能將看到史上最大的個人電腦（PC）、智慧手機升級週期。

最後，貝克也提到，美國實驗室未來可能會停止發表尖端模型，以防止像是R1一樣提煉精華的情況，儘管現在可能已經來不及，即R1可能足以訓練出R2等新的模型。

貝克的貼文也吸引到馬斯克回覆表示，這是一篇有趣的分析，是自己看過「最有道理的分析」。

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