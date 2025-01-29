達里歐警告：AI恐過熱 如同網路泡沫

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，投資人對AI題材過度熱情，助長了美國股市的泡沫，千禧年爆發的網路泡沫情況恐捲土重來。

《金融時報》報導，達里歐表示，現在的週期位置與1998年或1999年的情況非常相似，即有一項主要的新技術肯定會改變世界並取得成功，但有一些人誤以為這代表投資都將成功。

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達里歐指出，現在價格已經很高，同時也面臨利率風險，這種組合可能會使泡沫破裂。達里歐做出警告之際，市場正擔心美國AI股是否炒過頭，同時也擔心美國聯準會官員在12月調整今年降息的預期後，借貸成本將飆升。

1990年代後期，隨著網路日益普及加上低利率，帶動科技股快速飆升。那斯達克100指數在1999年翻了一倍，網路泡沫過後，2002年10月，該指數已跌約80％。自2023年以來，在輝達（NVIDIA）等AI題材的晶片股帶動下，那斯達克指數再度翻倍。

中國新創DeepSeek宣稱，研發出可以媲美OpenAI、Meta平台性能的新AI模型，且成本更低，引發全球關注，同時也撼動市場。DeepSeek讓各界質疑矽谷在AI資料中心的數千億美元，以及中國在面臨美國出口管制的情況下，是否找到方法維持競爭力。

達里歐警告，「AI的風險異常高」。中國與美國之間的科技戰，比獲利能力更為重要，不僅是未來經濟優勢，軍事優勢也是一點。達里歐補充，那些專注於獲利能力的人不會贏得比賽。

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