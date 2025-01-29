川普擬暫停聯邦資助 威脅各州財政

美國川普政府計劃暫停聯邦補助，凍結流向各州、城市和其他地方政府超過1兆美元的資金。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府計劃暫停聯邦補助，凍結流向各州、城市和其他地方政府超過1兆美元（約新台幣32.75兆元）的資金，使得從交通基礎設施到住房的一切都面臨風險。

綜合外媒報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）本週發佈了一份備忘錄，下令各行政部門、機構暫停聯邦財政援助，等待川普政府評估，預計在當地時間週二（28日）下午5點生效。不過，華盛頓的聯邦法官隨後阻止了該指令的執行。

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凍結資金將是全美前所未見的情況，可能會造成全國各地的波動，因為各州、城市和司法管轄區都依靠聯邦政府大量的資金來運作。

俄亥俄州民主黨代表魯索（Allison Russo）在社群平台X發文表示，可以審查支出，但是全面暫停支出是非常不負責任的行為，會給人們帶來真正的後果。魯索預估，俄亥俄州有將近30％的營運預算來自華府。

週一晚間提交的備忘錄導致從市政廳、州議會到國會辦公室的震驚，美國參議院撥款委員會副主席莫瑞（Patty Murray）和眾議院撥款委員會資深議員迪勞洛（Rosa DeLauro）表示，這項命令的範圍「令人嘆為觀止、前所未有」，將造成毀滅性的後果。

根據彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）4月的報告，2023年，聯邦政府共向州政府和其他地方政府撥款1.1兆美元（約新台幣36.03兆元），佔華府總支出的18％。在過去40年內，向州、地方政府提供的這類資金，約佔總收入的17％。

若是暫停撥款，影響恐相當廣泛。以紐約市的情況來看，在7月1日結束的2025會計年度，紐約市預計獲得96億美元（約新台幣3144.4億元）的聯邦撥款，這筆錢約佔預算的8.3％，將為紐約市的公立學校、大學研究機構和學前教育提供35億美元（約新台幣1146.4億元）的資助，以及41億美元（約新台幣1342.9億元）的社會服務補助。根據報告，截至11月底，紐約僅收到聯邦撥款總額的13.5％。

而在舊金山，約有159億美元（約新台幣5208億元）的預算中，有11％來自聯邦資金，包括直接從華府的撥款和透過州政府的資金；波士頓市長吳弭（Michelle Wu）表示，這是一個廣泛的威脅，影響全美各地每座城市提供做基本的服務，衝擊警察、火災、住房、解決無家可歸者的資金，無論是民主黨或是共和黨的支持者，每個人都會受到一定程度的影響。

事實上，這不是川普首次利用聯邦錢包來推動政策議程。2017年上任後不久，川普公佈一項預算，計劃將削減紐約警察局使用的反恐怖主義和國土安全有關的聯邦補助，但最終未獲國會批准。到了2020年，川普威脅要剝奪聯邦金援，包括紐約這些由民主黨控制、種族主義示威激增的城市。

暫停資金的行動以在法庭上受到挑戰，全國非營利組織委員會（National Council of Nonprofits）和美國公共衛生協會（American Public Health Association）已提出訴訟，試圖阻止資金凍結。紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）預告，目前計劃對「違憲的行動」採取法律措施。

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