晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普進口能源關稅將至 油價低點反彈

2025/01/29 09:36

週二（28日）國際油價從低點反彈。（路透資料照）週二（28日）國際油價從低點反彈。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮重申美國總統川普（Donald Trump）將在本週對加拿大、墨西哥徵進口關稅的計劃後，週二（28日）國際油價收紅，從數週的低點反彈。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價上漲0.60美元，或0.82％，收每桶73.77美元；布蘭特原油3月交割價上漲0.41美元，或0.53％，收每桶77.49美元。

美國白宮表示，川普仍計劃在週六（2月1日）對加拿大和墨西哥課25％的關稅，同時對中國施加新的關稅。Price Futures Group資深分析師佛林（Phil Flynn）指出，川普對關稅的評論，使得市場處於懸崖邊緣，關稅恐破壞墨加在美國邊境之間的能源產品流動。

在利比亞，當地示威者週二試圖阻止港口原油裝載，使得該國每天約45萬桶的原油出口面臨威脅。瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，在目前的流動未受到干擾前，市場已經消化了利比亞供應中斷的風險，不過，未來仍存在出現新混亂的風險。

全球最大原油進口國中國1月製造業活動意外緊縮，這也給油價增添壓力，預計中國的原油需求也將受到美國對俄羅斯是由貿易制裁的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財