川普進口能源關稅將至 油價低點反彈

週二（28日）國際油價從低點反彈。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮重申美國總統川普（Donald Trump）將在本週對加拿大、墨西哥徵進口關稅的計劃後，週二（28日）國際油價收紅，從數週的低點反彈。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價上漲0.60美元，或0.82％，收每桶73.77美元；布蘭特原油3月交割價上漲0.41美元，或0.53％，收每桶77.49美元。

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美國白宮表示，川普仍計劃在週六（2月1日）對加拿大和墨西哥課25％的關稅，同時對中國施加新的關稅。Price Futures Group資深分析師佛林（Phil Flynn）指出，川普對關稅的評論，使得市場處於懸崖邊緣，關稅恐破壞墨加在美國邊境之間的能源產品流動。

在利比亞，當地示威者週二試圖阻止港口原油裝載，使得該國每天約45萬桶的原油出口面臨威脅。瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，在目前的流動未受到干擾前，市場已經消化了利比亞供應中斷的風險，不過，未來仍存在出現新混亂的風險。

全球最大原油進口國中國1月製造業活動意外緊縮，這也給油價增添壓力，預計中國的原油需求也將受到美國對俄羅斯是由貿易制裁的影響。

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