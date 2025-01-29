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關稅不確定性帶動避險需求增 黃金反彈

2025/01/29 08:26

週二（28日）金價反彈。（彭博資料照）週二（28日）金價反彈。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在前一交易日因科技股主導的廣泛市場拋售，導致黃金走跌後，週二（28日）因美國總統川普（Donald Trump）擬議關稅的不確定性，增加了投資人對避險資產的興趣，金價反彈。2月交割的黃金期貨漲1.1％，至2767.50美元；現貨價漲0.8％，報每盎司2762.02美元。

RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示，現在牽動金價最大的因素是關於關稅的評論，與黃金有關的一系列地緣政治、通貨膨脹的期望。

川普週一（27日）表示，計劃對進口的晶片、藥品和鋼鐵徵收關稅，使生產商回流美國。川普的政策除了可能帶動通膨之外，同時可能引發貿易戰，進而帶動金條的需求。另外投資人也關注週二（28日）、週三（29日）的聯準會（Fed）會議，市場預期決策者將維持利率不變。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示，現在距離歷史高點還不遠，所以向上的動力是存在的，只是需要某個契機去觸發。一項調查顯示，由於經濟不確定性和通膨問題的增加，金價看起來將迎來創紀錄的一年。

其他貴金屬方面，白銀上漲0.8％，收每盎司30.43美元；鈀金跌0.8％，收每盎司952.84美元；鉑金跌0.7％，收每盎司940.77美元。

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