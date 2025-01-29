與微軟合作生變？奧特曼曬1張照片回應

微軟執行長納德拉（右）於2023年11月6日在舊金山舉行的 OpenAI 開發日上與 OpenAI 執行長奧特曼交談。（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕化解合作生變，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）週二表示，公司與微軟之間的關係正在走強，而微軟執行長納德拉也回應，“期待未來的一切！

CNBC報導，奧特曼在社交媒體網站X上發布了與微軟執行長納德拉（Satya Nadella） 的合影，並寫道，他們合作的“下一階段”將比任何人準備的都要好得多！

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納德拉也回覆了這篇帖子，稱他“期待未來的一切！”

兩家公司之間的聯盟最近充滿了緊張氣氛，本月早些時候，微軟失去了OpenAI獨家雲端提供商的地位，且5000億美元的「星際之門」計畫也沒有微軟。

不僅雙方關係變緊張，競爭也更直白熱化，隨著微軟在更多產品中使用其自主研發的生成式人工智慧技術，兩家公司的競爭力也變得更強。

微軟在去年的年度報告中將OpenAI視為競爭對手，與蘋果和Meta等一些歷史悠久的巨頭並列。

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