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重磅！Google將美國重新列為敏感國家

2025/01/29 10:10

Google將墨西哥灣更名為美國灣，並將美國重新列為敏感國家（圖取自 Google Maps）Google將墨西哥灣更名為美國灣，並將美國重新列為敏感國家（圖取自 Google Maps）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普將墨西哥灣更名為美國灣後，Google地圖跟進，同步更名，並將美國重新歸列為「敏感」國家名單之中。

美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America），並將阿拉斯加第一高峰「德納利」（Denali）更名為「麥金利」（Mount McKinley）。

據CNBC看到的內部信件顯示，Google週一下令停止將美國指定為「非敏感」國家。Google此項宣佈，在川普政府更新其「官方政府消息來源」後，將在Google地圖中將尤卡坦半島和佛羅里達半島之間的水域名稱更改為「美國灣」。

根據內部信件，地圖部門的一些團隊成員被命令緊急更改地點名稱，並將美國從「非敏感」重新分類為「敏感」。這些變更被賦予了罕見的「P0」順序，這意味著它具有最高優先級，員工立即收到通知並指示他們放棄正在做的事情來進行工作。

Google的敏感國家名單包括中國、俄羅斯、以色列、沙烏地阿拉伯和伊拉克等。

根據CNBC審查的內部信件，該標籤也用於具有「獨特幾何形狀或獨特標籤」的國家。

目前尚不清楚Google對美國的重新分類是否超出了其「地理」部門的範圍。

Google地圖每月擁有超過20億用戶，是世界頂級的導航應用程式。

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