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美海軍開出第1槍！全面禁止使用DeepSeek

2025/01/29 08:59

美海軍開出第1槍！全面禁止使用DeepSeek（彭博）美海軍開出第1槍！全面禁止使用DeepSeek（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek爆紅後，再度引發美國對中國科技對其安全的隱憂，美國海軍率先開出第1槍，報導指出，基於潛在的安全和道德問題，美國海軍向其成員發出警告，禁止「以任何身份」使用 DeepSeek的人工智慧技術。

根據CNBC獲悉，海軍在上週五透過電子郵件向其成員發出的警告中指出，由於“與該模型的起源和使用相關的潛在安全和道德問題”，DeepSeek的人工智慧不得「以任何方式」使用。

美國海軍發言人證實了該電子郵件的真實性，並表示，這是指美國海軍首席資訊長的生成式人工智慧政策。

電子郵件中寫道：我們希望提請您注意有關名為DeepSeek的新人工智慧模型的重要更新。備忘錄稱，團隊成員「必須」不要將DeepSeek的人工智慧「用於任何與工作相關的任務或個人用途」。

該電子郵件於週五上午發送至通訊群組清單OpNav（OpNav 代表「作戰海軍」），表明這是1份全體人員備忘錄。這項警告是基於海軍航空兵中心部門網路勞動力經理的建議。

他表示，接收者「不得以任何方式下載、安裝或使用 DeepSeek 模型」。

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