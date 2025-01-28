桃園彩券行開出3注加碼獎項 春節大紅包還有379組

台彩表示，大樂透春節大紅包、小紅包各剩379組及628組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕除夕夜大樂透頭獎摃龜，初一頭獎上看1.3億元。春節大紅包及春節小紅包獎項分別送出23組和40組，其中春節大紅包20組為1注獨得100萬元，其餘3組由2注均分、各得50萬元，總計26注中獎；春節小紅包34組為1注獨得10萬元、5組由2注均分、各得5萬元，1組為3注均分、各得3.33萬元，總中獎注數47注。

台彩表示，桃園市桃園區「千百萬彩券行｣繼24日及26日開出春節大紅包和春節小紅包後，27日再度開出1注春節小紅包，今年春節已開出3注加碼獎項。台中市西區的「阿蓮一路發彩券行｣、新北市蘆洲區的「信富發彩券行｣以及新北市板橋區的「贏滿滿彩券行｣，都在27日開出今年第2注加碼獎項。其中，「阿蓮一路發彩券行｣去年春節期間曾開出100萬元大紅包，去年5月17日則開出1.97億元的大樂透頭獎，今年春節加碼首期即開出1注春節小紅包，28日再次開出春節小紅包。

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此外，高雄市鼓山區的「彩鑫商行｣是第5屆公益彩券發行期間首次開出威力彩頭獎的投注站，去年1月22日開出頭獎2億元，今年1月27日也順利開出春節大紅包；台南市北區的「財神降臨彩券行｣，去年及今年都開出春節大紅包。台彩表示，民眾初一走春時如有路過這些投注站，不妨進去買張彩券試試蛇年的手氣。

根壉台彩統計，截至28日止，大樂透春節加碼已實施5期，100萬元春節大紅包累計送出101組，10萬元的春節小紅包累計送出172組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為379組和628組，初一大樂透頭獎上看1.3億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，只要對中春節大紅包獎號中的任6個就可得100萬元，對中任5個春節大紅包獎號同時對中春節小紅包獎號，可得10萬元的春節小紅包，春節加碼期間買一張大樂透可以對3種獎項。

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