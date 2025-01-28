除夕夜大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出23組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕除夕夜大樂透頭獎摃龜，台彩預估下期頭獎金額上看1.3億元；大樂透春節大紅包則開出23組，總中獎注數26注，其中20組為單注中獎，3組為2注均分；春節小紅包開出40組，總中獎注數47注，其中34組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3 注均分。

台彩表示，截至本期為止，累積開出春節大紅包組數為101組、剩餘379組，累積開出小紅包組數為172組、剩餘628組，下期（29日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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本期大樂透中獎號碼「04、08、20、26、31、34」，特別號「16」；49樂合彩中獎號碼「04、08、20、26、31、34」。春節大紅包中獎號碼「01、15、20、22、27、31、35、43、44」，春節小紅包「39」。

另外，本期今彩539中獎號碼「13、22、23、24、35」；39樂合彩中獎號碼「13、22、23、24、35」。本期3星彩中獎號碼「930」；4星彩中獎號碼「3414」。

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