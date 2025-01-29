億元中獎人特徵大公開 男性O型屬馬猴豬最多

台彩表示，去年億元中獎人，逾9成為男性。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年為第5屆公益彩券發行第1年，共開出29注億元頭獎，且已全數完成兌獎。台彩根據中獎人領獎時所填寫的問卷進行統計，得出去年億元中獎人的大致輪廓，以男性、50~69歲、O型，生肖屬馬、猴、豬，星座為魔羯、雙魚、獅子座，面貌以橢圓型臉、額頭寬、短濃眉毛、單眼皮小眼睛、耳垂大、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇為主。

台彩指出，2024年億元頭獎中獎人逾9成為男性，29位億元中獎人中，27名為男性、2名為女性，男、女比例各為93%和7%。相較於第4屆，億元中獎人更集中於男性。另，去年億元中獎人超過半數年齡介於50~69歲，以50~59歲占27.6%最多，其次為60~69歲占約24.1%，兩者合計超過5成。第4屆億元中獎人年齡層則主要集中於40~59歲。

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另，去年億元中獎人有4成以上（42.3%）為O型，另有26.9%為B型；第4屆億元中獎人血型則以O型及A型最多，各占40.3%和29.7%。去年億元中獎人的生肖以屬馬、猴、豬最多（各13.8%）；第4屆億元中獎人則皆以屬猴最多、約占12%。至於星座，去年億元頭獎中獎人的星座以摩羯座、雙魚座和獅子座並列第一，各占13.8%；第4屆億元中獎人則以天秤座最多、約占13.1%。

此外，台彩表示，去年億元中獎人的面貌特徵傾向為橢圓型臉、額頭寬、短、濃的眉毛、小眼睛、單眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇；第4屆億元中獎人整體而言則較為傾向圓形臉、額頭高、一字型濃眉、大眼睛、雙眼皮、大耳、蒜頭鼻、櫻桃小嘴以及厚唇。

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