去年開出29注億元頭獎 台中注數最多、台南獎金最高

根據台彩統計，去年電腦型彩券共開出29注億元頭獎、為第4屆以來新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年為第5屆公益彩券發行第1年，根據台彩統計，去年電腦型彩券共開出29注億元頭獎、為第4屆以來新高，以台中市開出6注最多、高雄市5注居次；若以獎金總額來看，則以台南市11.26億元最多、高雄市10.99億元次之。

台彩表示，去年電腦型彩券共開出377注頭獎，其中今彩539開出346注，平均每期開出1.1注頭獎；大樂透開出23次頭獎，總中獎注數25注，其中23注為億元以上頭獎；威力彩開出6次頭獎，皆為1注獨得。

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以中獎級距來看，去年有39注頭獎獎金未達500萬元；307注介於500萬至1000萬元；2注超過1000萬但未達1億元；其餘29注獎金達1億元以上，包括大樂透23注及及威力彩6注。

從開出地點來看，去年開出的29注億元頭獎，分別落在11縣市，且近8成集中六都，以台中市開出6注（5注大樂透及1注威力彩）最多，高雄市5注（3注大樂透及2注威力彩）居次，台北市開出4注（皆為大樂透）排名第3。

若以29注億元頭獎金額統計，排名前3名縣市依序為台南市11.26億元、高雄市10.99億元及台中市10.4億元最多，合計總中獎金額達32.65億元，占全國億元頭獎總額58.59億元的55.7%。

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