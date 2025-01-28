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豬仔事件「泰」嚇人！中國人赴日旅遊增加快9成

2025/01/28 19:47

中國演員王星到泰國拍攝淪「豬仔」，許多中國人轉往日本及馬來西亞等地旅遊。示意圖。（歐新社）中國演員王星到泰國拍攝淪「豬仔」，許多中國人轉往日本及馬來西亞等地旅遊。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國演員王星到泰國拍攝淪「豬仔」，被賣到緬甸詐騙園區，令許多中國人心生恐懼，紛紛更改出國計畫，日本及馬來西亞成為熱門選項。根據研究公司China Trading Desk統計，截至 1 月 20 日，中國遊客赴日的預訂量較 2024 年同期成長86%，馬來西亞的預訂量比去年增長79.2%。

《南華早報》28日報導，旅遊分析顯示，王星事件引發中國遊客擔憂赴泰旅遊的安危，前往泰國旅遊的興趣下滑，紛紛轉往日本和馬來西亞度假。

根據旅遊行銷和科技公司 China Trading Desk 的數據，1 月 13 日至 20 日期間，中國遊客前往泰國的預訂量比前一週下滑 15.6%。

反觀日本和馬來西亞今年的預訂量成長相當快，領先其他熱門地點。截至 1 月 20 日，日本的預訂量較 2024 年同期成長 86%，馬來西亞的預訂量比去年增長 79.2%。

東京 JTB 旅遊研究與顧問公司顧問Yoko Hayano表示，受惠於日圓貶值及直航航班恢復 ，促使中國遊客前往日本，大多數遊客年齡在 30 多歲或更年輕，通常是情侶或家庭一同赴日觀光。

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