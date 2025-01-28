遭DeepSeek血洗1天！輝達、台積電ADR盤前漲了

中國AI新創公司DeepSeek近期推出低成本、高性能的AI模型，造成美國AI股27日大跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近期推出低成本、高性能的AI模型，引爆輝達週一（27日）狂洩16.97%，創美股史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約台幣19.37兆），台積電ADR也大跌13.33%。歷經一夜驚魂，輝達及台積電ADR週二（28日）盤前展開反彈。

DeepSeek近期推出AI模型DeepSeek-V3與DeepSeek-R1，震驚矽谷，還登上蘋果App Store下載排行榜第一名，美國科技股週一嚇崩，輝達收盤跌近17%，博通跌17.4%，台積電ADR收盤跌13.33%，收192.31美元。

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其中，輝達市值一夕蒸發5926.58億美元。根據《富比士》即時億萬富翁排行榜，輝達執行長黃仁勳的淨資產也遭受了巨大打擊，減少了約210億美元（約新台幣6867億元），造成黃在首富排行榜上跌至第17名。

歷經一夜驚魂之後，輝達週二盤前展開反彈，台北時間28日17點52分，上漲4.68%；台積電ADR上漲2.46%；博通也上漲4.04%。

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