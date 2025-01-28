晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

遭DeepSeek血洗1天！輝達、台積電ADR盤前漲了

2025/01/28 17:59

中國AI新創公司DeepSeek近期推出低成本、高性能的AI模型，造成美國AI股27日大跌。（路透）中國AI新創公司DeepSeek近期推出低成本、高性能的AI模型，造成美國AI股27日大跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近期推出低成本、高性能的AI模型，引爆輝達週一（27日）狂洩16.97%，創美股史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約台幣19.37兆），台積電ADR也大跌13.33%。歷經一夜驚魂，輝達及台積電ADR週二（28日）盤前展開反彈。

DeepSeek近期推出AI模型DeepSeek-V3與DeepSeek-R1，震驚矽谷，還登上蘋果App Store下載排行榜第一名，美國科技股週一嚇崩，輝達收盤跌近17%，博通跌17.4%，台積電ADR收盤跌13.33%，收192.31美元。

其中，輝達市值一夕蒸發5926.58億美元。根據《富比士》即時億萬富翁排行榜，輝達執行長黃仁勳的淨資產也遭受了巨大打擊，減少了約210億美元（約新台幣6867億元），造成黃在首富排行榜上跌至第17名。

歷經一夜驚魂之後，輝達週二盤前展開反彈，台北時間28日17點52分，上漲4.68%；台積電ADR上漲2.46%；博通也上漲4.04%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財