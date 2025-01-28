DeepSeek 測試美國禁令極限 外媒曝最慘結局

中國AI新創公司DeepSeek突然崛起，引發關注。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek突然崛起，讓人質疑華盛頓遏制中國獲取高端技術的成效。專家研判，DeepSeek 可能遭到美國政府的調查，因為它顛覆了美國AI生態系統，商務部也可能要求蘋果和Google在美下架 DeepSeek 的App。

CNBC報導，DeepSeek 的AI聊天機器人已成為美國蘋果 App Store 上下載次數最多的免費App。DeepSeek宣稱，儘管美國在 2022 年對中國獲取最先進的輝達晶片實施全面管制，該公司仍創建AI語言模型。

請繼續往下閱讀...

美國議員呼籲採取行動放慢DeepSeek發展速度，部分人直言，DeepSeek 是「嚴重威脅」。

Albright Stone Group 合夥人崔歐洛（Paul Triolo）表示，沒有簡單的解決方案可以限制開源模型的使用，尤其是那些正在被組織和個人廣泛測試和使用的模型。

崔歐洛認為，目前美國商務部可能選擇是制定規則，要求蘋果和Google等科技巨頭下架 DeepSeek 的App，限制其在美國市場的下載。不過，他補充，下架該App具有挑戰性。

美國 Dorsey & Whitney 律師事務所合夥人沃德 （Lawrence Ward） 表示，對於嚴重依賴開源程式碼的 DeepSeek，美國政府可以施加的額外出口限制很有限。

沃德說，若調查DeepSeek可能使用某些（禁運的）輝達晶片，恐對該公司帶來民事和刑事處罰，但執行這些處罰有其困難之處。

Futurum Group 執行長紐曼（Daniel Newman）則認為，倘若DeepSeek 獲取不該擁有的設備，一定會招來進一步的調查。他預計美國政府將調查 DeepSeek 的硬體是否違反出口禁令。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法