DeepSeek血洗AI股 南韓投資人持有價值4120億輝達股票皮皮剉

中國DeepSeek的AI模型橫空出世，美國AI類股大地震。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國DeepSeek的AI模型橫空出世，美國AI股大地震，輝達市值27日蒸發5926.58億美元。韓媒指出，南韓散戶總共持有價值超過 126 億美元（約台幣4120億）的輝達股票，輝達重挫令許多人相當恐慌，紛紛在社群媒體表達擔憂。

《韓國先鋒報》28日報導，DeepSeek 的對話式 AI 應用程式（類似 OpenAI 的 ChatGPT）一夜成名，迅速登上美國和南韓等國 Apple App Store 和 Google Play Store 下載排行榜的榜首。

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DeepSeek 與眾不同之處在於其成本結構，DeepSeek 聲稱開發該模型的費用僅為此類先進人工智慧模型所需費用的一小部分，這一發展有可能擾亂人工智慧產業的經濟。

雖然 DeepSeek的進步獲得掌聲，其財務影響則引發廣泛擔憂，尤其是大量深度投資於美國科技股的南韓散戶。輝達是繼特斯拉之後，登上南韓投資者第二檔受歡迎的股票，輝達股價27日暴跌 16.89%，造成投資人恐慌。

根據南韓證券監管機構統計，南韓投資者總共持有價值超過 126 億美元的輝達股票。輝達急殺在南韓網路論壇引發討論，遺憾和焦慮的貼文充斥著這些平台，有人說，「我一直對輝達的天價感到不安」，有人則認為，DeepSeek的技術可能是輝達壟斷崩潰的開始。

另有部分樂觀的股民認為，DeepSeek 仍然依賴輝達的晶片；1位網友則寫道：「如果 DeepSeek 遇到營運問題，這可能是輝達反彈的機會」。

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