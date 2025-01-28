輝達崩跌約17%創史上最大！1名神秘客豪砸逾5.8億買看漲期權（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受中國AI黑馬DeepSeek在全球掀起巨浪，輝達週一（27日）股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元），在股價暴跌引發期權熱絡交易，值得注意的是，在盤中出現了1名神秘客豪砸1779萬美元（約新台幣5.82億元）買了3萬張看多期權。

輝達週一股價開盤直接摜破130美元，以124.8美元開出，跌12.49%，股價一度觸及116.7美元，跌幅達18.17%，終場收118.42美元，跌16.97%，在股價重挫下，市值失守3兆美元，掉到2.9兆美元，不僅全球市值王寶座讓位給蘋果，排名也輸給微軟，退居第3。

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外媒報導，由於輝達股價出現史上最大跌幅，期權交易也相當熱絡，當日期權總成交量達1020.6萬張，其中看跌期權佔總成交量的42.34%，看漲期權佔57.66%。

值得留意的是，輝達盤中出現1筆看漲期權價差策略，該名神秘客在股價回落到118.895美元時，買入3萬張輝達2026年6月18日到期行權價為70美元的看漲期權，同時賣出同等數量相同到期日行權價90美元的看漲期權。

該筆交易是以59.3美元成交了3萬張看多期權，成交金額達1779萬美元。

期權計算器顯示，當輝達股價高於81.25美元時，該期權組合策略即可盈利；如果輝達股價不低於90美元，可獲得最大盈利；如果輝達股價低於70美元，則將損失期權組合策略的全部成本。

數據顯示，截至當日收盤，輝達未平倉合約總計約2074.86萬張，與其近30交易日均值比為80.67%。

另外，從全日成交量來看，輝達當日最活躍的期權合約總計成交22.9萬張，收盤價1.34美元。

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