晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普強勢拉半導體赴美恐衝台？經濟部：確保台美互利雙贏

2025/01/28 15:41

美國川普總統27日強調要祭出關稅重拳，將半導體拉回美國本地生產。（路透）美國川普總統27日強調要祭出關稅重拳，將半導體拉回美國本地生產。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國川普總統27日強調要祭出關稅重拳，將半導體拉回美國本地生產。經濟部表示，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。

經濟部表示，未來將持續關注美方政策，彼此緊密聯繫與合作，面對全球各項挑戰之際，確保台美產業及國家利益都能互利發展。

經貿官員說明，晶圓廠並非砸錢買設備就做得起來，「台灣是發展半導體最好的地方」，對於科技服務相關產業而言，台灣的優勢是能在2小時就能抵達出狀況的廠區排解痛點，這也是產業選擇落地台灣的原因，台灣模式能否成功套用在美國仍是未定之數。

至於川普擬對台灣加徵關稅是否能有效將半導體製造拉至美國？經貿官員坦言，關稅是部分成本，相較於台灣製造的晶片良率，關稅可說是無傷大雅，因客戶更在乎的是台灣製造晶片的高良率。

官員指出，台灣晶圓製造與美國IC設計是互補互利，若少了台灣製造的支持，美國科技大廠也難以取得價格競爭力的先進製程晶片。美國IC設計的全球市占率7、8成，提高關稅後成本會轉嫁至產品售價，美國業者未必樂見其成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財