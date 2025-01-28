川普強勢拉半導體赴美恐衝台？經濟部：確保台美互利雙贏

美國川普總統27日強調要祭出關稅重拳，將半導體拉回美國本地生產。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國川普總統27日強調要祭出關稅重拳，將半導體拉回美國本地生產。經濟部表示，台美半導體等科技產業高度互補，特別是美國設計、台灣代工的模式，打造出台美產業雙贏的商業模式。

經濟部表示，未來將持續關注美方政策，彼此緊密聯繫與合作，面對全球各項挑戰之際，確保台美產業及國家利益都能互利發展。

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經貿官員說明，晶圓廠並非砸錢買設備就做得起來，「台灣是發展半導體最好的地方」，對於科技服務相關產業而言，台灣的優勢是能在2小時就能抵達出狀況的廠區排解痛點，這也是產業選擇落地台灣的原因，台灣模式能否成功套用在美國仍是未定之數。

至於川普擬對台灣加徵關稅是否能有效將半導體製造拉至美國？經貿官員坦言，關稅是部分成本，相較於台灣製造的晶片良率，關稅可說是無傷大雅，因客戶更在乎的是台灣製造晶片的高良率。

官員指出，台灣晶圓製造與美國IC設計是互補互利，若少了台灣製造的支持，美國科技大廠也難以取得價格競爭力的先進製程晶片。美國IC設計的全球市占率7、8成，提高關稅後成本會轉嫁至產品售價，美國業者未必樂見其成。

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