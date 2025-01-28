「斯普特尼克危機」來了？DeepSeek爆紅 美股單日市值蒸發約32.7兆

DeepSeek爆紅，美股單日市值蒸發約32.7兆（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股面臨「斯普特尼克危機」？隨著DeepSeek爆紅，全球科技股陷入「股瘟」，其中又以美股受傷最慘重，光輝達週一（27日）股價嚇崩16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元（約新台幣19.37兆元），使得那斯達克100指數跌2.97%，跌幅創6週來最大跌幅，單日市值蒸發約1兆美元（約新台幣32.7兆）。

「斯普特尼克危機」是指1957年10月4日蘇聯搶先美國成功發射斯普特尼克1號人造衛星，令西方世界陷入一段恐懼和焦慮的時期。

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外媒報導，過去的兩年裡，人工智慧技術一直是美市投資者的福音，而那斯達克100指數自2023年初以來，上漲了92%，市值增加了超過14兆美元（約新台幣458兆），為為數不多的科技公司高層和創始人創造了數十億美元的財富。

然而，中國新創公司DeepSeek的出現打破了這一局面，週一，納斯達克100指數下跌了約3%，創下6週以來的最大跌幅，使得該指數今年漲幅幾乎抹平，市值較上週五收盤減少了近1兆美元。

而AI巨頭輝達經歷了自2020年3月疫情爆發以來最糟糕的1天，市值蒸發了5926.58億美元，創下歷史最大跌幅。此外，預計將從前所未有的AI需求中獲利的能源公司也大幅下跌，其中星座能源（Constellation Energy）股價暴跌了21%。

突然間，這場主要基於美國人工智慧主導地位的股市狂歡，變成了1個疑問？數千億美元的人工智慧投資是否能夠帶來足夠大的利潤，以證明這些大型科技股的高市值是合理的；這些科技巨頭在標普500指數中的權重達到了30%，創下歷史新高。

富蘭克林坦普頓投資解決方案公司高級副總裁馬克斯·高克曼表示，今天的市場波動表明，當前的市場結構是多麼脆弱，當市值高得離譜時，即使是小小的震動也足以讓整個市場顫抖。

無論如何，DeepSeek週末發佈的最新版本已經引發了市場對人工智慧相關領域估值邏輯的重新思考。

墨菲與西爾維斯特財富管理市場策略師兼高級財富經理保羅·諾爾特表示，我們不確定這是否是股市的『斯普特尼克時刻』，但這無疑是一個警鐘，提醒我們並非唯一的玩家。這要求許多投資者以不同的視角看待人工智慧公司：認為這些公司已經壟斷市場，並賦予其超高市值是一個巨大的錯誤，而這種市值正在被重新評估。

目前，那斯達克100指數的預期本益比約為27倍，高於其3年平均水平的24倍。輝達的本益比為33倍，略低於其3年平均水平。

盛寶市場首席投資策略師查魯·查納納表示，儘管輝達等當前領導者地位穩固，但這也提醒我們，人工智慧領域的領先地位並非理所當然，DeepSeek的出現表明競爭正在加劇，儘管它目前可能不構成重大威脅，但未來的競爭對手將更快地發展，並對現有企業發起更迅速的挑戰。

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