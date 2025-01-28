DeepSeek引爆科技股亂流 Meta陷恐慌、OpenAI老神在在

中國AI新創公司DeepSeek 崛起，全球科技業關注。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek 崛起，引爆輝達等科技股急殺，市場質疑美國科技企業在AI領域的巨額投資。對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）說，DeepSeek的R1模型令人印象深刻，但OpenAI成功關鍵是更強大的運算能力。Meta則傳出陷入恐慌，還成立4個戰情室，試圖解開DeepSeek的秘密。

中國AI新秀DeepSeek所推出聊天機器人震撼矽谷，標榜低開發成本嚇壞華爾街。根據DeepSeek在其研究論文中指出，構建DeepSeek-V3模型只花560萬美元。雖然只是一個模型，卻與許多美國公司形成鮮明對比，後者在AI硬體的支出高達數百億美元。

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DeepSeek宣稱的低開發成本，引爆市場對美國科技企業在AI領域巨額投資的質疑，造成輝達、台積電ARD等科技股27日崩跌。

對此，英特爾前執行長季辛格在社群平台X發文稱，市場的假設是錯的，像 DeepSeek 所做的那樣，讓算力更便宜並提高效率，將會擴大AI晶片市場。他還表示，DeepSeek 的中國工程師因資源有限，必須找到創造性的解決方案提高模型的性能。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也在社群平台X上說，DeepSeek的R1模型令人印象深刻，尤其是以這個價格所能實現（的結果），「但我們很高興能繼續執行我們的研究藍圖，並認為要成功完成任務，現在比以往都更重要的是更多運算」。

相較於OpenAI老神在在，Meta則相當緊張，《The Information》報導，Meta 正積極應對DeepSeek 的潛在威脅。傳出Meta 執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）已下令成立4個工程師「戰情室」，深入研究 DeepSeek 的技術突破、成本等。

報導稱，Meta AI 基礎設施總監 Mathew Oldham 認為，DeepSeek 的最新模型甚至有可能超越 Meta 即將推出的 Llama AI 下一個版本，該版本預計2025 年初發布。

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